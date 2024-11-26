Суд в США прекратил федеральные уголовные дела против Трампа

Суд удовлетворил ходатайство спецпрокурора США Джека Смита о закрытии федеральных уголовных дел против избранного президента Дональда Трампа. Речь идет о делах о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия в 2021 году, а также о ненадлежащем обращении с секретными документами. По словам Смита, позиция правительства США по существу не изменилась, однако политика минюста запрещает преследование действующего главы государства. Обвинения могут быть предъявлены повторно после окончания второго президентского срока Трампа.