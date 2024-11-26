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Минск расширит направления сотрудничества с «Росатомом»

МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Белоруссия планирует подписать с российской госкорпорацией «Росатом» дополнения в комплексную программу российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов, которые расширят направления взаимодействия, сообщил глава белорусского правительства Роман Головченко.

Источник: © РИА Новости

«Крайний раз мы вели переговоры в мае, с тех пор проделана большая работа по направлениям в соответствии с нашим документом, который определяет новые области сотрудничества: квантовые технологии, разработка совместного программного обеспечения, радиационная медицина, цифровизация, автомобилестроение и так далее. Сегодня состоится подписание документа — дополнений к комплексной программе российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов», — сказал Головченко во вторник в Минске в ходе встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Премьер подчеркнул, что эти поправки наполнят существующую программу новыми направлениями. Он добавил, что Минск заинтересован во всестороннем деловом взаимодействии с «Росатомом». Премьер заявил, что сейчас стоит задача активизировать сотрудничество по согласованным направлениям.

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