Минск расширит направления сотрудничества с «Росатомом»

«Крайний раз мы вели переговоры в мае, с тех пор проделана большая работа по направлениям в соответствии с нашим документом, который определяет новые области сотрудничества: квантовые технологии, разработка совместного программного обеспечения, радиационная медицина, цифровизация, автомобилестроение и так далее. Сегодня состоится подписание документа — дополнений к комплексной программе российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов», — сказал Головченко во вторник в Минске в ходе встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.