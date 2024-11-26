В Кремле сочли оторванной от реальности идею передать ВСУ ядерное оружие

Рассуждения некоторых западных чиновников о возможной передаче Украине ядерного оружия являются абсолютно безответственным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя статью The New York Times (NYT), передает корреспондент РБК.
Источники NYT рассказали, что некоторые чиновники из США и Европы допускают, что президент США Джо Байден мог бы передать Украине ядерное оружие, «изъятое у нее после распада Советского Союза». Передача такого оружия «была бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором», считают собеседники газеты.
«Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть такой крайне экстремистский фланг. Вот, наверное, такая точка зрения относится вот к этому крайнему экстремистскому флангу. Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимаю и представляют себе реальность и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями», — сказал Песков. Вместе с тем он отметил, что пока все подобные высказывания носят анонимный характер.
После распада СССР на территории Украины оказался запас ядерного оружия в размере свыше 170 межконтинентальных баллистических и более 2,5 тыс. тактических ракет. Таким образом, Украина стала третьей в мире ядерной державой, уступая лишь США и России.
В мае 1992 года Белоруссия, Казахстан и Украина вместе с Россией и США подписали Лиссабонский протокол — документ, по которому бывшие союзные республики отказывались от ядерного арсенала и передавали боеголовки и средства их доставки России. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на отказ Украины от ядерного оружия Россия, США и Великобритания обязались уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы. Однако документ так и не был ратифицирован.
Вывоз ядерного оружия с Украины в Россию завершился в 1996 году. В том же году Киев официально присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
За несколько дней до начала военной операции Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия, после чего российский президент Владимир Путин заявил, что «эти слова были услышаны». Через два дня он объявил о начале операции на Украине. Впоследствии российский президент неоднократно обещал не допустить появления ядерного оружия у Киева. «Могу сразу сказать: Россия этого (создания ядерного оружия на Украине) не допустит ни при каких обстоятельствах», — подчеркивал российский лидер.
В октябре Bild со ссылкой на источники сообщил, что несколько месяцев назад украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия», говорил, что у Киева есть ресурсы и знания для создания ядерного оружия. Если такой приказ поступит, первую бомбу создадут через несколько недель, сказал источник. Зеленский данную информацию опроверг: «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие».
В середине ноября Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В доктрине говорится, что ядерное оружие Россия рассматривает как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой». Ядерное сдерживание Россия осуществляет «в отношении потенциального противника». Под ним в доктрине понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), у которых есть ядерное оружие. Агрессия такого государства — члена блока или коалиции против России или ее союзников «рассматривается как агрессия этой коалиции (блока, союза в целом)».