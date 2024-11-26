В Кремле сочли оторванной от реальности идею передать ВСУ ядерное оружие

В октябре Bild со ссылкой на источники сообщил, что несколько месяцев назад украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия», говорил, что у Киева есть ресурсы и знания для создания ядерного оружия. Если такой приказ поступит, первую бомбу создадут через несколько недель, сказал источник. Зеленский данную информацию опроверг: «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие».