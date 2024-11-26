Башкортостан инвестирует в регионы Казахстана — Минторговли

На XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана он сказал, что с 2025 года запускается новый цикл нацпроектов в Российской Федерации для достижения национальных целей развития, поставленных президентом.
«Большое внимание будем уделять развитию экономических связей и продвижению российского экспорта. И здесь, для нас Республика Казахстан — важнейший партнер. И торговый и инвестиционный и кооперационный. И в эти два дня, которые мы будем здесь работать, создадутся наверно партнерства, может будут подписаны новые контракты».
Ну и конечно же, визит Путина в Астану очень знаковый, подчеркнул вице-министр.
«То, что президент уделяет такое внимание развитию межрегиональной экономики, межрегиональных связей России, Казахстана. Ну, это, мне кажется, совершенно объективно и логично. Огромная граница, огромные потоки товаров, работ, услуг, людей, логистика, транзитный потенциал. И все это, и так мы развиваем активно. А есть ещё, куда развиваться».
Затронул он и вопрос образования и взаимный обмен знаниями и студентами.
«Мне кажется, это очень облегчает в дальнейшем именно бизнес кооперацию, именно совместное развитие экономики, потому что создаются консорциумы, создаются проектные офисы, в которых действительно люди, вчерашние студенты очень быстро находят общий язык. За счёт этого очень быстро продвигают бизнес».
Между тем, вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев в интервью нашему корреспонденту заявил, что идет работа в деловом формате с новым правительством Афганистана и через Афганистан республика идет в Пакистан. Маршрут «Север-Юг» динамично развивается и им могут воспользоваться и коллеги из России.
«Глобальный юг, когда он открывается для нас, он открывается и для Российской Федерации, с которой у нас есть взаимоотношения в рамках ЕАЭС».
И нам нужно, чтобы наши регионы встречались, наш бизнес встречался и главы государств тоже, продолжил Торебаев.
«Очень активный диалог происходит, но, к сожалению, не было платформы, где взаимодействуют наши регионы, а регионы это составные части экономики каждой страны. Поэтому вот эта платформа, она призвана, чтобы диалог был налажен между регионами, развивается сотрудничество между регионами и конкретно по инвестициям. К примеру, Башкортостан начинает инвестировать в Актюбинскую область и в другие регионы Казахстана».
Высказали свое мнение касательно сотрудничества и представители российских регионов. Например, в Оренбургской области принят план действий по устойчивому развитию экономики и бизнеса. Но развитие субъектов не может идти без тесного взаимодействия с партнерами из Казахстана, сказал вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области Игнат Петухов.
«С 90-х годов у нас очень тесные, плотные связи. И в самые непростые времена наши компании всегда взаимодействуют друг с другом и торгуют. Российские компании поставляют свой товар на рынки Казахстана, Казахстан поставляет на рынки России. И сегодня на форуме мы вместе с коллегами встречаемся с представителями Западно-Казахстанской, Актюбинской областей. Это наши соседи, граница с которыми у нас составляет больше 1800 километров. И, конечно же, нам очень важно продолжать наше сотрудничество, чтобы у нас был совместный план действий в культурном сфере, в социальной и экономической сфере, чтобы наши бизнес сообщества более плотно общались между друг другом».
Также он сообщил, что сегодня Оренбургская область подпишет два меморандума с Актюбинской и Западно-Казахстанской областями о взаимопонимании. И заодно формируют план действий на следующий год.
К слову, уже договорились о том, что в 2025 году в Оренбургской области пройдет первая международная смена по предпринимательству для детей из Казахстана и из России. Будут учить молодежь становиться предпринимателями и развивать экономику.
«Еще обсуждается большой вопрос, связанный с модернизацией пунктов пропуска совместно с коллегами из Минтранса, с коллегами из акиматов соседних областей, отметил Петухов. Он напомнил, что у региона четыре основных автомобильных пропуска пункта пропуска, которые до 2030 года будут модернизированы и в них будет вложено больше 10 миллиардов рублей».
Также очень важно развивать торговые связи между Казахстаном и Российской Федерацией. Поэтому сейчас строятся распределительные центры. Сразу семь распределительных центров суммарной мощностью больше 250 000 квадратов на территории особой экономической зоны в Оренбуржье.
Это укрепит сотрудничество с Казахстаном и позволит заложить фундаментально прочные экономические отношения на ближайшие десятилетия, подчеркнул вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области.