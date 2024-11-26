Башкортостан инвестирует в регионы Казахстана — Минторговли

«С 90-х годов у нас очень тесные, плотные связи. И в самые непростые времена наши компании всегда взаимодействуют друг с другом и торгуют. Российские компании поставляют свой товар на рынки Казахстана, Казахстан поставляет на рынки России. И сегодня на форуме мы вместе с коллегами встречаемся с представителями Западно-Казахстанской, Актюбинской областей. Это наши соседи, граница с которыми у нас составляет больше 1800 километров. И, конечно же, нам очень важно продолжать наше сотрудничество, чтобы у нас был совместный план действий в культурном сфере, в социальной и экономической сфере, чтобы наши бизнес сообщества более плотно общались между друг другом».