В Узбекистане хотят запретить приватизацию ботанических садов и парков

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане хотят запретить приватизацию культурно-досуговых объектов, их земель, зданий и сооружений на этих землях. Это определено в проекте закона, подготовленного и внесенного в Законодательную палату Олий Мажлиса членами фракций СДПУ «Адолат» и Экологической партии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.