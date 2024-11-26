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В Узбекистане хотят запретить приватизацию ботанических садов и парков

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане хотят запретить приватизацию культурно-досуговых объектов, их земель, зданий и сооружений на этих землях. Это определено в проекте закона, подготовленного и внесенного в Законодательную палату Олий Мажлиса членами фракций СДПУ «Адолат» и Экологической партии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

Источник: Sputnik

Как отмечалось, в последние годы растет число случаев изъятия земель парков местными властями, в результате многократного пересмотра кадастровых документов территории этих объектов сокращаются.

Кроме того, оставляет желать лучшего правовая охрана мест культурного отдыха и их территорий, нет жестких норм, запрещающих приватизацию мест культурного отдыха и земель, на которых они расположены, строительство зданий и сооружений на их территории.

Исправить ситуацию призван данный законопроект. Он же усиливает уголовную ответственность за данные правонарушения.

«Законопроектом ботанические сады вносятся в список охраняемых природных территорий, также запрещается отчуждение ботанических садов и их земель, строительство зданий или расширение строительных площадей на их территории».

добавили в пресс-службе.

Депутаты приняли документ в первом чтении, отметив, что он послужит созданию надежной правовой основы для охраны культурных объектов и зеленых зон, сохранению территорий этих объектов, улучшению окружающей среды, а также повысит ответственность должностных лиц.

экология