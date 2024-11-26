В Узбекистане хотят запретить приватизацию ботанических садов и парков

Как отмечалось, в последние годы растет число случаев изъятия земель парков местными властями, в результате многократного пересмотра кадастровых документов территории этих объектов сокращаются.
Кроме того, оставляет желать лучшего правовая охрана мест культурного отдыха и их территорий, нет жестких норм, запрещающих приватизацию мест культурного отдыха и земель, на которых они расположены, строительство зданий и сооружений на их территории.
Исправить ситуацию призван данный законопроект. Он же усиливает уголовную ответственность за данные правонарушения.
«Законопроектом ботанические сады вносятся в список охраняемых природных территорий, также запрещается отчуждение ботанических садов и их земель, строительство зданий или расширение строительных площадей на их территории».
Депутаты приняли документ в первом чтении, отметив, что он послужит созданию надежной правовой основы для охраны культурных объектов и зеленых зон, сохранению территорий этих объектов, улучшению окружающей среды, а также повысит ответственность должностных лиц.