Кремль ответил на предложение инвестора из США купить «Северный поток-2»

Российская сторона не выражала желания продать трубопровод «Северный поток-2», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на данные о намерении американского инвестора Стивена Линча выкупить объект, если тот будет выставлен на торги, передает корреспондент РБК.
Что касается желания предпринимателей купить «Северный поток-2», я не слышал, чтобы акционеры все выступали за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры энергетической. Не слышал также, что российская сторона в лице «Газпрома» хотела бы его продать.
Линч, который около 20 лет занимался бизнесом в России, обратился к правительству США с просьбой выдать лицензию на участие в торгах в случае продажи Nord Stream 2. Ранее он уже занимался нефтегазовыми активами, связанными с Россией. Так, в 2007 году через ООО «Промнефтьстрой» инвестор выкупил зарегистрированную в Нидерландах «дочку» ЮКОСа Yukos Finance. Она управляла иностранными активами нефтяной компании.
Линч в своем обращении в OFAC (управление Минфина США) о получении разрешения вести переговоры привел следующие аргументы для совершения потенциальной сделки:
- «дерусификация актива и разделение операционной деятельности» (unbundling — принцип европейского газового рынка, согласно которому компания, добывающая или поставляющая газ, не имеет права его же и транспортировать);
- предоставление украинскому правительству миноритарной доли в трубопроводе, чтобы способствовать ее восстановлению;
- контроль Минфина США над поставками и доходами в рамках проекта;
- нивелирование экологических и финансовых рисков.
Строительство двух веток в рамках нового трубопровода велось в 2018—2021 годах и затянулось из-за позиции США. Президент Дональд Трамп вводил санкции против связанных с газопроводом компаний, но ситуация изменилась в противоположную сторону при президенте Джо Байдене. Тем не менее последний в 2022-м ввел санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Газ по трубопроводу так и не пошел.
В сентябре того же года произошел подрыв обоих «Северных потоков», из четырех ниток уцелела одна, на Nord Stream 2. Путин обвинял США в диверсии, но Вашингтон отвергал это. Немецкие Die Zeit, Der Spiegel, ARD и SWR сообщали об «украинском следе» в подрыве. Киев это отрицает.
Песков отметил, что «Северный поток-2» не нуждается в восстановлении, так как есть целая труба и по ней можно «моментально» запустить поставки; но Германия, куда идет трубопровод, предпочитает покупать газ из других источников и дороже.