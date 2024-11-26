Кремль ответил на предложение инвестора из США купить «Северный поток-2»

Линч, который около 20 лет занимался бизнесом в России, обратился к правительству США с просьбой выдать лицензию на участие в торгах в случае продажи Nord Stream 2. Ранее он уже занимался нефтегазовыми активами, связанными с Россией. Так, в 2007 году через ООО «Промнефтьстрой» инвестор выкупил зарегистрированную в Нидерландах «дочку» ЮКОСа Yukos Finance. Она управляла иностранными активами нефтяной компании.