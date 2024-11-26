Генерал-лейтенант Санчик назначен врио командующего группировки «Юг»

Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг», рассказал РБК источник, знакомый с ходом консультаций по кандидатурам, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.
С 2020 года Санчик занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа, а 15 мая 2024 года присутствовал на совещании у президента как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа.
Как сообщал ранее РБК, прежний командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин был снят с должности. Источник РБК в Минобороны, сообщил, что решение было принято в рамках плановой ротации.
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