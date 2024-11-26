Удары по РФ, ядерное оружие для Киева и «Северный поток — 2». Темы брифинга Пескова

Кремль не слышал о желании «Газпрома» продать «Северный поток — 2» американским инвесторам: «Я не слышал, чтобы все акционеры выступили за то, чтобы выставить на торги этот объект критической энергетической инфраструктуры. Не слышал также, что российская сторона в лице “Газпрома” хотела бы его продать».