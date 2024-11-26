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Удары по РФ, ядерное оружие для Киева и «Северный поток — 2». Темы брифинга Пескова

Идея передать Украине ядерное оружие, заявления президента Владимира Путина об ударах по России дальнобойным оружием и обсуждение сделки с «Северным потоком — 2» стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Кроме того, важную часть графика главы государства займет подготовка к государственному визиту в Казахстан.

Об ударах по России дальнобойным оружием

Кремль не сомневается, что заявления Путина насчет ударов по России дальнобойным оружием «были хорошо услышаны странами коллективного Запада».

Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом «предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации», это вызывает обеспокоенность.

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о том, были ли сбитые накануне над Курской областью восемь ракет американскими ATACMS и стоит ли ожидать российского ответа.

Об идее передать Украине ядерное оружие

Идея передать Киеву ядерное оружие является безответственной: «Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность, и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями».

Такие предложения высказываются анонимно.

Идея передать Киеву ядерное оружие относится к «крайнему экстремистскому флангу».

О талибах

Россия считает важным развивать контакты с властями Афганистана, но решение об исключении движения «Талибан» (запрещено в РФ) из списка террористических организаций пока не принято.

О «Северном потоке — 2»

Кремль не слышал о желании «Газпрома» продать «Северный поток — 2» американским инвесторам: «Я не слышал, чтобы все акционеры выступили за то, чтобы выставить на торги этот объект критической энергетической инфраструктуры. Не слышал также, что российская сторона в лице “Газпрома” хотела бы его продать».

О спецпредставителе президента по уголовно-правовому сотрудничеству

Появление у Путина спецпредставителя по уголовно-правовому сотрудничеству связано с активным международным взаимодействием в этой сфере.

О заседании совета Украина — НАТО

Кремль не ожидает судьбоносных решений на заседании совета Украина — НАТО, который пройдет 26 ноября в Брюсселе на уровне послов.

Песков Дмитрий