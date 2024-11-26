Удары по РФ, ядерное оружие для Киева и «Северный поток — 2». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
Кроме того, важную часть графика главы государства займет подготовка к государственному визиту в Казахстан.
Об ударах по России дальнобойным оружием
Кремль не сомневается, что заявления Путина насчет ударов по России дальнобойным оружием «были хорошо услышаны странами коллективного Запада».
Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом «предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации», это вызывает обеспокоенность.
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о том, были ли сбитые накануне над Курской областью восемь ракет американскими ATACMS и стоит ли ожидать российского ответа.
Об идее передать Украине ядерное оружие
Идея передать Киеву ядерное оружие является безответственной: «Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность, и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями».
Такие предложения высказываются анонимно.
Идея передать Киеву ядерное оружие относится к «крайнему экстремистскому флангу».
О талибах
Россия считает важным развивать контакты с властями Афганистана, но решение об исключении движения «Талибан» (запрещено в РФ) из списка террористических организаций пока не принято.
О «Северном потоке — 2»
Кремль не слышал о желании «Газпрома» продать «Северный поток — 2» американским инвесторам: «Я не слышал, чтобы все акционеры выступили за то, чтобы выставить на торги этот объект критической энергетической инфраструктуры. Не слышал также, что российская сторона в лице “Газпрома” хотела бы его продать».
О спецпредставителе президента по уголовно-правовому сотрудничеству
Появление у Путина спецпредставителя по уголовно-правовому сотрудничеству связано с активным международным взаимодействием в этой сфере.
О заседании совета Украина — НАТО
Кремль не ожидает судьбоносных решений на заседании совета Украина — НАТО, который пройдет 26 ноября в Брюсселе на уровне послов.