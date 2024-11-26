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Определен новый состав молодежного правительства Иркутской области

Завершился конкурсный отбор в молодежное правительство Иркутской области VI созыва.

Источник: Соцсети

В конкурсе приняли участие инициативные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, представляющие различные молодежные и общественные организации региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Конкурсный отбор проходил в два этапа: рассмотрение программ развития кандидатами и их последующая защита перед жюри. При оценке программ учитывались навыки публичных выступлений, умение аргументировать свою позицию, знания основ конституционного строя, государственного устройства России и регионального законодательства.

Состав нового молодежного правительства будет объявлен в начале декабря. Первое заседание состоится под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.