Кстово присоединят к Нижнему Новгороду: плюсы и минусы

В ближайшее время налог на землю и жилье не вырастет, так как и в Нижнем Новгороде, и в Кстово налоговые ставки одинаковы — как по налогу на имущество физических лиц, так и земельному налогу. При одинаковых ставках налога, сумма налога может отличаться в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения. Сейчас очередную оценку по общему правилу проводят не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет.