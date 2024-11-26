Кстово присоединят к Нижнему Новгороду: плюсы и минусы

Если депутаты нижегородской гордумы положительно оценят такое предложение, тогда Кстовский муниципальный округ станет частью городского округа Нижний Новгород. Что изменится для кстовчан после присоединения и чем продиктовано такое решение, рассказал глава района Иван Уланов.
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Со слов Ивана Уланова, решение не родилось «из неоткуда». Последние несколько лет округ стабильно растет, строятся крупные жилые комплексы — «Анкудиновский парк» и «Савин-парк», также плотная застройка идет в деревнях Крутой, Опалихе, Ельне, Елховке, Ройке и Селекции.
Переезжая в округ, новоселы остаются работать именно в Нижнем Новгороде, а значит налоги в бюджет района не идут. Нагрузка на инфраструктуру увеличивается, однако обслуживать ее и развивать округ денег не хватает.
«Объединение территории с Нижним Новгородом упрощает решение этой проблемы, и осуществляется в целях обеспечения создания комфортной среды и благоприятных условий жизнедеятельности граждан, развития инвестиционно-промышленного потенциала Нижегородской агломерации», — пояснил Иван Уланов.
Так, в результате преобразования появится единый бюджет, который будет учитывать интересы всех территорий; единые системы социального обеспечения, школьного образования, культурного обслуживания; средства на финансирование развития муниципального образования; а также повысится инвестиционная привлекательность территории. При этом многие транспортные и социальные программы, программы благоустройства и строительства дорог и объектов — все это будет работать в единой системе.
Как изменится жизнь жителей Кстовского округа. Коротко.
Переоформлять личные документы и документы на недвижимость не потребуется. Сделать это придется только при будущих сделках с недвижимостью, например, при ее продаже.
В ближайшее время налог на землю и жилье не вырастет, так как и в Нижнем Новгороде, и в Кстово налоговые ставки одинаковы — как по налогу на имущество физических лиц, так и земельному налогу. При одинаковых ставках налога, сумма налога может отличаться в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения. Сейчас очередную оценку по общему правилу проводят не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет.
Транспортный налог и стоимость ОСАГО не вырастут. Ставка транспортного налога едина на всю область.
Тарифы на электроэнергию и стоимость ЖКУ не изменятся. В обоих городах электроэнергия стоит по 4,87 рубля за квт/час по соцнорме и 7,86 рублей — сверх нормы. Газоснабжение одинаково. А вода и отопление в Кстове, наоборот, дороже.
Льготы и тарифы сельской местности (выплаты на строительство, льготное кредитование, надбавка к пенсии и пр.) остаются. При объединении категории населенных пунктов Кстовского округа не меняются.
Закрепление жителей за соцучреждениями (школы, больницы и пр.) сохраняется.
Стоимость и расписание в общественном транспорте останется таким же, что и до присоединения.
Все праздники кстовчане будут отмечать на прежних площадках и с прежними традициями.
А что об этом думают сами кстовчане.
Мнения относительно таких преобразований среди жителей Кстовского округа разделились. Одни положительно отнеслись к этой идее, отметив, что район получит больше поддержки. Другие же раскритиковали инициативу, переживая, что для них в будущем вырастет стоимость коммунальных услуг, налоги, а некоторых выплат они и вовсе лишатся. Некоторые также предложили устроить голосование среди местных жителей.
Напомним, что последний раз Нижний Новгород преобразовывали в 2019 году. Тогда к городу присоединили Новинский сельсовет Богородского района.
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