Нового бизнес-омбудсмена выбрали в Заксобрании Новосибирской области

— После выдвижения Андрея Панфёрова других предложений в конкурсную комиссию не поступило. Это показатель, что фигура устраивает всех. Он лучше любого кандидата сумеет защитить интересы жителей Новосибирской области, интересы предпринимателей при нашей самой большой поддержке. Андрей Борисович знает всю область и, уверен, задачи он достойно выполнит, — отметил председатель Андрей Шимкив.