Нового бизнес-омбудсмена выбрали в Заксобрании Новосибирской области

В Законодательном собрании Новосибирской области выбрали нового бизнес-омбудсмена. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания региона, единственным кандидатом на эту должность выступил Андрей Панфёров. Остальные председатели единодушно проголосовали за него.
— После выдвижения Андрея Панфёрова других предложений в конкурсную комиссию не поступило. Это показатель, что фигура устраивает всех. Он лучше любого кандидата сумеет защитить интересы жителей Новосибирской области, интересы предпринимателей при нашей самой большой поддержке. Андрей Борисович знает всю область и, уверен, задачи он достойно выполнит, — отметил председатель Андрей Шимкив.
Андрей Панфёров также выразил понимание объёма должностных обязанностей, которые его ожидают. Он сообщил, что лично займётся формированием ещё одного добровольческого батальона и попросил предпринимателей региона оказать содействие.
Напомним, что конкурс на должность нового бизнес-омбудсмена объявили в Новосибирской области 17 сентября. с 2019 года на этой должности находился Николай Мамулат. Бизнес-омбудсмен скончался 11 сентября. На момент смерти ему было 67 лет.