Олег Кожемяко рассказал о новом подходе к решению проблемы с мусором в Приморье

«Сейчас будет новый подход. Он будет основываться не на тоннаже собранного мусора, а на чистоте площадок. Будут установлены камеры на контейнерных площадках в 2025 году. Около 2000 мусорных контейнеров изготовим и установим там, где их ранее не было. Также будет учитывать туристический поток при распределении техники».