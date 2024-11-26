Олег Кожемяко рассказал о новом подходе к решению проблемы с мусором в Приморье

Во время «Прямого разговора» 26 ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о новых принципах работы Приморского экологического оператора. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Олег Кожемяко во время «Прямого разговора» рассказал о планах Приморского экологического оператора по улучшению ситуации с вывозом мусора.
«Сейчас будет новый подход. Он будет основываться не на тоннаже собранного мусора, а на чистоте площадок. Будут установлены камеры на контейнерных площадках в 2025 году. Около 2000 мусорных контейнеров изготовим и установим там, где их ранее не было. Также будет учитывать туристический поток при распределении техники».
Жителей Приморского края давно уже волнует проблема своевременного вывоза отходов и чистоты контейнерных площадок. Будем надеяться, что нововведения исправят ситуацию к лучшему и позволят сохранить красоту и чистоту городов региона.