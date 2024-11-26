Представитель Кремля заявил, что авторство инициативы о предоставлении Украине ядерного оружия принадлежит людям, которые неадекватно воспринимают ситуацию в мире и не желают нести ответственность за такие заявления.
Дмитрий Песков подчеркнул, что все высказывания о передаче Киеву ядерного арсенала делаются анонимно. Пресс-секретарь президента предположил, что авторы подобных инициатив намеренно педалируют противостояние сторон в украинском конфликте.
Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть такой крайне экстремистский фланг. Вот, наверное, такая точка зрения относится к этому крайнему экстремистскому флангу.
Представитель Кремля на брифинге ответил на вопрос журналистов о том, видит ли Москва опасность ядерной эскалации после применения ракетной системы «Орешник». Песков порекомендовал для оценки рисков ознакомиться с ядерной доктриной России, заявлениями президента Владимира Путина и реакцией стран Запада на них.
По мнению Дмитрия Пескова, лидеры стран ЕС и США услышали основные положения выступления Владимира Путина после испытания «Орешника».
«Достаточно четко была озвучена позиция РФ, она была озвучена президентом Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада», — сказал Песков, комментируя вероятность применения США дальнобойного оружия против РФ.
21 ноября российский лидер выступил с обращением, в котором рассказал об украинских ударах дальнобойным оружием по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на применение американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow Россия нанесла комбинированный удар по военному промышленному комплексу в Днепропетровске с использованием ракетной системы «Орешник».
После испытания российской баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении The New York Times опубликовала статью о том, что чиновники из США и Европы предполагают, что президент США Джо Байден мог бы передать Украине ядерное оружие, «изъятое у нее после распада Советского Союза».
25 ноября представитель Белого дома Джон Кирби официально подтвердил наличие у Киева разрешения использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области по «конкретным видам целей».