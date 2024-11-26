В Кремле отреагировали на идею передачи Киеву ядерного оружия

«Достаточно четко была озвучена позиция РФ, она была озвучена президентом Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада», — сказал Песков, комментируя вероятность применения США дальнобойного оружия против РФ.