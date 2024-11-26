НАТО обсуждает превентивные удары по России: к чему это может привести

В беседе с News.ru военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что в случае подобных действий НАТО произойдет третья мировая война. «Они вообще не понимают, каковы будут последствия ударов по державе, которая сейчас является самой сильной в мире», подчеркнул аналитик.