НАТО обсуждает превентивные удары по России: к чему это может привести

Представители стран Североатлантического альянса изучают возможность нанесения превентивных высокоточных ударов по объектам в России в случае конфликта. Об этом рассказал руководитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, пишет «НСН».
Руководство блока собирается наращивать расходы на противовоздушную оборону и высокоточное оружие. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление Бауэра как окончательное свидетельство отбрасывания альянсом «всех приличий».
В беседе с News.ru военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что в случае подобных действий НАТО произойдет третья мировая война. «Они вообще не понимают, каковы будут последствия ударов по державе, которая сейчас является самой сильной в мире», подчеркнул аналитик.
Депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев в комментарии РИА «Новости» связал заявление Бауэра с финансовыми интересами США. Американская администрация на фоне запугивания «российской угрозой» добьется от европейских государств более щедрого финансирования оборонного сегмента, в том числе и закупки вооружений.
До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков напомнил, что все американские военные объекты в Европе в случае начала открытого противостояния с Североатлантическим альянсом станут приоритетными целями для ударов Вооруженных сил РФ.
Ранее сообщалось, что один из высокопоставленных военных чиновников Пентагона допустил вероятность обмена ядерными ударами между США и Россией при наличии определенных условий.