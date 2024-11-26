Bloomberg узнал о попытках Турции добиться права платить за газ в ГПБ

Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными. Целью ограничений в Москве называли сдерживание российской экономики. После новых санкций США в Газпромбанке заявили, что ограничения никак не повлияют на его работу в России. В Кремле пообещали, что, несмотря на санкции против банка, Россия найдет варианты расчетов за поставляемый в Европу газ, хотя для этого понадобится время.