Bloomberg узнал о попытках Турции добиться права платить за газ в ГПБ

Турция ведет переговоры с США о возможном снятии запретов для нее относительно взаимодействия с Газпромбанком (ГПБ), чтобы республика имела возможность продолжать использовать российский банк для оплаты импорта газа, пишет Bloobmerg.
Как отмечает агентство, турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар публично заявил, что без освобождения от санкций «мы не сможем платить России». «Если мы не сможем платить, мы не сможем покупать товары. Если не будет никаких исключений [из санкций против ГПБ], это может стать чем-то очень большим для Турции», — пояснил чиновник.
Байрактар сослался на предыдущие исключения из санкций, связанных с Ираном, в качестве прецедента. Bloobmerg со ссылкой на данные турецкого регулятора пишет, что Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию: в прошлом году на ее долю пришлось около 42% импорта.
Американские санкции против Газпромбанка также раскритиковали венгерские власти. Министр иностранных дел Петер Сийярто в комментарии для агентства заявил, что региональные страны «найдут способ» продолжать покупать топливо после переговоров в Стамбуле с региональными министрами энергетики.
С весны 2022 года, согласно указу президента России Владимира Путина, через Газпромбанк ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами.
После начала операции на Украине и введения санкций ГПБ оставался одним из немногих крупных банков в России, не находящимся в SND-листе (список людей и компаний, с которыми резиденты США не могут вести дела или совершать какие-либо транзакции). Однако уже 21 ноября американский Минфин ужесточил санкции против более чем 50 российских банков, включая Газпромбанк.
Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными. Целью ограничений в Москве называли сдерживание российской экономики. После новых санкций США в Газпромбанке заявили, что ограничения никак не повлияют на его работу в России. В Кремле пообещали, что, несмотря на санкции против банка, Россия найдет варианты расчетов за поставляемый в Европу газ, хотя для этого понадобится время.