Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов

В первом чтении бюджет города был принят 5 ноября, затем началась работа над внесением поправок к нему. В основном корректировка коснулась финансирования национальных проектов и развития социально-культурной сферы.
«Общий объем доходов в 2025 году составит 69,7 млрд рублей, а расходов — 74,4 млрд. Объем собственных доходов — налоговых и неналоговых — определен в объеме 34 млрд руб. Отмечу, что за последние несколько лет бюджет города по собственным доходам вырос в два раза», — написал Развожаев в Telegram-канале.
По словам губернатора, бюджет города социально ориентирован и будет направлен в том числе на поддержку участников СВО, обеспечение жильем детей-сирот и другие цели. Все выплаты проиндексированы, уточнил он.
Также порядка 46% средств будет направлено на образование, социальную политику, здравоохранение, культуру и спорт, 43% — на экономику и ЖКХ. В том числе предусмотрены средства на благоустройство города, обеспечение пассажирских перевозок и закупку новых автобусов, ремонт дорог, обновление коммунальной техники, добавил Развожаев.
Кроме того, со следующего года начнется реализация новых национальных проектов, подчеркнул губернатор.
«В бюджете Севастополя на 2025−2027 годы всего на мероприятия по нацпроектам предусматривается почти 16,8 млрд рублей в течение трех лет. По сравнению с 2022—2024 годами финансирование на следующие три года увеличено более чем на 20%», — уточнил он.
Во вторник утром государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.
Доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 94,4 млрд, безвозмездные поступления — 126 млрд. Расходы составят 224,3 млрд рублей, дефицит — 3,9 млрд рублей.