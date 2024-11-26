Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов

«В бюджете Севастополя на 2025−2027 годы всего на мероприятия по нацпроектам предусматривается почти 16,8 млрд рублей в течение трех лет. По сравнению с 2022—2024 годами финансирование на следующие три года увеличено более чем на 20%», — уточнил он.