В Афинах проходит многотысячный митинг против НАТО

«Митинг — лучший “прием” для главы евроатлантического альянса, который втягивает народы в новую войну. Попытка представить визит Рютте как “церемониальный” после его вступления в должность смешна и провокационна. Нет ничего “церемониального” в визите генерального секретаря НАТО в страну — член альянса в то время, когда барабаны войны громко бьют от Украины до Ближнего Востока», — заявили коммунисты, призывая всех выйти на митинг.