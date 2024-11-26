В Афинах проходит многотысячный митинг против НАТО

АФИНЫ, 26 ноя — РИА Новости. В Афинах тысячи людей вышли на митинг против приезда генсека НАТО Марка Рютте, передает корреспондент РИА Новости.
«Греция вне войны! Закрыть базы США и НАТО! Прекратить военные миссии за пределами страны! Прекратить любую военную помощь режиму Зеленского! Никакой поддержки террористическому государству Израиль! Никакой земли и воды для убийц народов! Никакого участия в бойне!» — скандируют демонстранты.
Митинг проводят Компартия и Коммунистическая молодежь Греции. От площади Пропилеи возле исторического здания Афинского университета колонна направилась к площади Синтагма возле парламента.
Из-за приезда Рютте и антинатовских выступлений в центр Афин стянули силы полиции. Подходы к зданию МИД и проезд к резиденции правительства Дворцу Максима перекрыты полицейскими автобусами.
В эти минуты генсек НАТО, прибывший в Грецию из Турции, встречается с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, главой МИД Йоргосом Герапетритисом и министром обороны Никосом Дендиасом. Ожидается, что они обсудят ситуацию на Украине и в регионе, общие проблемы, с которыми приходится сталкиваться альянсу, укрепление европейской оборонной автономии и иммиграцию, греко-турецкий диалог.
«Митинг — лучший “прием” для главы евроатлантического альянса, который втягивает народы в новую войну. Попытка представить визит Рютте как “церемониальный” после его вступления в должность смешна и провокационна. Нет ничего “церемониального” в визите генерального секретаря НАТО в страну — член альянса в то время, когда барабаны войны громко бьют от Украины до Ближнего Востока», — заявили коммунисты, призывая всех выйти на митинг.
Компартия отмечает, что в то самое время, когда Рютте встречается с правительством в Афинах, комитет НАТО — Украина проводит в Брюсселе чрезвычайное заседание, «чтобы оценить стремительное развитие событий на фронте войны» и спланировать следующие шаги конфликта, который грозит стать глобальным.