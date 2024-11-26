США и Европа могут разойтись по трем темам: конфликт на Украине, торговля, глобальные вопросы

Золотая медаль за сальто назад с разворотом на 180 градусов достается Дэвиду Лэмми, министру иностранных дел Великобритании, говорится в статье WSJ. Он поздравил Трампа и сказал, что с нетерпением ждет возможности найти «общие точки соприкосновения» с недавно переизбранным президентом. «Я чувствовал в глубине души, что Трамп может стать президентом», — задорно сказал он BBC на следующий день после выборов в США.
Это тот же самый Лэмми, который некогда уверял, что Трамп — «женоненавистник и сочувствующий неонацистам социопат». Он также называл Трампа «заблуждающимся, нечестным, ксенофобским и самовлюбленным».
Европейская неприязнь к Трампу имеет существенное значение. Несмотря на все усилия скрыть то, что на самом деле думают европейские лидеры, они знают, что на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем в 2017 году.
А он, несмотря на тенденции неустойчивости, был краеугольным камнем цивилизационного прогресса на протяжении столетия. И по крайней мере на трех основных направлениях вторая администрация Трампа обострит отношения с Европой до предела.
Первое — конфликт на Украине. Европейские лидеры уже понимают, что в следующем году помощь США Киеву прекратится и будет заключено некое мирное соглашение. На их взгляд, это укрепит и воодушевит Россию.
В европейских столицах начинают осознавать, насколько ошибочен этот подход. Как признались на прошлой неделе несколько представителей государственного и частного секторов, теперь они не знают, чего больше бояться: перспективы усиления России во время второго президентства Трампа или возможности полномасштабной войны в оставшиеся два месяца президента Байдена.
Второе — торговля, где и без того хрупкая европейская экономика может пострадать из-за торговых пошлин США и где более глобальные экономические проблемы угрожают пошатнувшейся стабильности континента.
В торговле Европа придерживается собственного протекционизма в ряде секторов.
Торговые войны редко приводят к хорошим экономическим результатам для кого бы то ни было. Однако у Европы гораздо меньше шансов, чтобы справиться с последствиями, чем у других стран мира.
Третье — глобальная напряженность, которая, вероятно, будет только усиливаться: от изменения климата, где стратегия Трампа, основанная на ископаемом топливе, является отступничеством для европейских сторонников борьбы с изменением климата, до Ближнего Востока, где устойчиво произраильский Вашингтон усугубит ситуацию для европейцев, симпатизирующих палестинцев, и Китая, где удвоенные усилия США по отделению Запада от китайской экономики лишат европейцев важнейших экспортных рынков.
Одержимость Европы сокращением своего углеродного следа в ущерб росту мало что сделала для «спасения планеты» от потепления, но при этом стремительно подорвала европейскую экономику. Поддержка Палестины Европой привела к растущей враждебности к Израилю. Свидетельством тому стало обвинение Биньямина Нетаньяху в Международном уголовном суде на прошлой неделе и искренние обещания европейских лидеров арестовать его, если он ступит на их землю. Безрассудное стремление Европы развивать экономические отношения с Китаем привело к зависимости, от которой будет трудно избавиться и которая будет иметь все более негативные последствия для собственной безопасности Европы.
Что достойно сожаления, поскольку эти отношения приносили пользу всему миру на протяжении как минимум столетия. США смогут пережить крушение этих связей. А сможет ли Европа?