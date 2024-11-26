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США и Европа могут разойтись по трем темам: конфликт на Украине, торговля, глобальные вопросы

Настоящим удовольствием после победы Дональда Трампа на выборах было наблюдать за впечатляющими гимнастическими выкрутасами политических лидеров Европ: они пытались примирить ранее выраженное отвращение к Трампу с его обновленным статусом самого могущественного человека в мире, пишет Джерард Бейкер в статье для The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Золотая медаль за сальто назад с разворотом на 180 градусов достается Дэвиду Лэмми, министру иностранных дел Великобритании, говорится в статье WSJ. Он поздравил Трампа и сказал, что с нетерпением ждет возможности найти «общие точки соприкосновения» с недавно переизбранным президентом. «Я чувствовал в глубине души, что Трамп может стать президентом», — задорно сказал он BBC на следующий день после выборов в США.

Это тот же самый Лэмми, который некогда уверял, что Трамп — «женоненавистник и сочувствующий неонацистам социопат». Он также называл Трампа «заблуждающимся, нечестным, ксенофобским и самовлюбленным».

Европейская неприязнь к Трампу имеет существенное значение. Несмотря на все усилия скрыть то, что на самом деле думают европейские лидеры, они знают, что на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем в 2017 году.

В ближайшие четыре года почти наверняка будут серьезные и постоянные нарушения трансатлантической вежливости, которые нанесут непоправимый ущерб трансатлантическому альянсу.

А он, несмотря на тенденции неустойчивости, был краеугольным камнем цивилизационного прогресса на протяжении столетия. И по крайней мере на трех основных направлениях вторая администрация Трампа обострит отношения с Европой до предела.

Первое — конфликт на Украине. Европейские лидеры уже понимают, что в следующем году помощь США Киеву прекратится и будет заключено некое мирное соглашение. На их взгляд, это укрепит и воодушевит Россию.

В отношении российско-украинского конфликта Европейский союз и Великобритания согласились со все более безрассудной политикой администрации Джо Байдена, которую в Европе метко назвали «самосдерживанием» — вооружить Украину достаточно для продолжения конфликта, но недостаточно, чтобы иметь хоть какой-то шанс на победу.

В европейских столицах начинают осознавать, насколько ошибочен этот подход. Как признались на прошлой неделе несколько представителей государственного и частного секторов, теперь они не знают, чего больше бояться: перспективы усиления России во время второго президентства Трампа или возможности полномасштабной войны в оставшиеся два месяца президента Байдена.

Второе — торговля, где и без того хрупкая европейская экономика может пострадать из-за торговых пошлин США и где более глобальные экономические проблемы угрожают пошатнувшейся стабильности континента.

В торговле Европа придерживается собственного протекционизма в ряде секторов.

Ее экономические показатели серьезно ограничены мерами регулирования, которые подавляют инновации и динамичное развитие, обрекая ЕС на все большее отставание от США.

Торговые войны редко приводят к хорошим экономическим результатам для кого бы то ни было. Однако у Европы гораздо меньше шансов, чтобы справиться с последствиями, чем у других стран мира.

Третье — глобальная напряженность, которая, вероятно, будет только усиливаться: от изменения климата, где стратегия Трампа, основанная на ископаемом топливе, является отступничеством для европейских сторонников борьбы с изменением климата, до Ближнего Востока, где устойчиво произраильский Вашингтон усугубит ситуацию для европейцев, симпатизирующих палестинцев, и Китая, где удвоенные усилия США по отделению Запада от китайской экономики лишат европейцев важнейших экспортных рынков.

Одержимость Европы сокращением своего углеродного следа в ущерб росту мало что сделала для «спасения планеты» от потепления, но при этом стремительно подорвала европейскую экономику. Поддержка Палестины Европой привела к растущей враждебности к Израилю. Свидетельством тому стало обвинение Биньямина Нетаньяху в Международном уголовном суде на прошлой неделе и искренние обещания европейских лидеров арестовать его, если он ступит на их землю. Безрассудное стремление Европы развивать экономические отношения с Китаем привело к зависимости, от которой будет трудно избавиться и которая будет иметь все более негативные последствия для собственной безопасности Европы.

Учитывая подъем Индо-Тихоокеанского региона, уменьшение значимости трансатлантических отношений было неизбежно.

Что достойно сожаления, поскольку эти отношения приносили пользу всему миру на протяжении как минимум столетия. США смогут пережить крушение этих связей. А сможет ли Европа?