США и Европа могут разойтись по трем темам: конфликт на Украине, торговля, глобальные вопросы

Одержимость Европы сокращением своего углеродного следа в ущерб росту мало что сделала для «спасения планеты» от потепления, но при этом стремительно подорвала европейскую экономику. Поддержка Палестины Европой привела к растущей враждебности к Израилю. Свидетельством тому стало обвинение Биньямина Нетаньяху в Международном уголовном суде на прошлой неделе и искренние обещания европейских лидеров арестовать его, если он ступит на их землю. Безрассудное стремление Европы развивать экономические отношения с Китаем привело к зависимости, от которой будет трудно избавиться и которая будет иметь все более негативные последствия для собственной безопасности Европы.