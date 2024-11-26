Самарский губернатор представил нового врио министра финансов Ольгу Собещанскую

«С 25 ноября в правительстве региона на должности врио министра управления финансами Ольга Собещанская. Она очень хорошо знает область, уже успела ознакомиться. Из тех предложений, которые были представлены видно, что есть хорошее понимание специфики работы. Наша задача — обеспечить бюджетную стабильность», — сказал Федорищев.