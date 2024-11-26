Самарский губернатор представил нового врио министра финансов Ольгу Собещанскую

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил нового врио министра управления финансами, которым стала Ольга Собещанская. Об этом глава региона сообщил 26 ноября 2024 года в своем телеграм-канале.
«С 25 ноября в правительстве региона на должности врио министра управления финансами Ольга Собещанская. Она очень хорошо знает область, уже успела ознакомиться. Из тех предложений, которые были представлены видно, что есть хорошее понимание специфики работы. Наша задача — обеспечить бюджетную стабильность», — сказал Федорищев.
Также он отметил, что команда Самарской области продолжает усиливаться лидерами, способными принимать волевые и ответственные решения. Губернатор уже провел с Ольгой Собещанской встречу, на которой обозначил курс работы.
Он попросил отдельно подключить к работе по изучению налоговых льгот и преференций, установленных в регионе, а также обратить внимание на нефтегазовый сектор. Напомним, Ольга Собещанская ранее была первым заместителем министра финансов Красноярского края.