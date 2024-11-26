В Курганской области будут штрафовать за склонение беременных к абортам

Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что предложение о защите женщин от склонения к абортам поступило в областную думу от регионального отделения международной общественной организации «Союз православных женщин». Шумков пояснял, что инициатива исходит от общественной организации, так как это в том числе означает процесс оздоровления общества, которое с начала 1990-х годов отравляли навязыванием деструктивных ценностей и свобод, возвращение к традиционным для России духовно-нравственным ориентирам и семейным ценностям.