Токаев поручил развивать новый вид спорта в Казахстане

Также глава ведомства представил отчет о работе по развитию детско-юношеского спорта, повышению квалификации судей и специалистов, сокращению количества легионеров, оптимизации деятельности федераций.
По словам Мырзабосынова, начата работа по внедрению вертикальной системы управления в сфере спорта. Членами специально созданной группы при министерстве был проведен всесторонний анализ состояния спортивной отрасли в регионах.
Кроме того, создана рабочая группа для разработки поправок в действующий закон «О физической культуре и спорте».
В дополнении министр проинформировал о мерах по повышению туристского потенциала страны:
- запущен проект Neo Nomad Visa, предоставляющий новые возможности для иностранных путешественников;
- по поручению президента разрабатывается комплексный план, предусматривающий развитие Алматинского горного кластера, пляжного туризма в курортных зонах Мангистау и Бурабай;
- создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, ведется работа по борьбе с лудоманией.
В заключительной части беседы Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы спорта и туризма:
«В частности, отмечена необходимость повысить уровень работы по подготовке к предстоящим международным спортивным состязаниям, а также уделить внимание развитию набирающего популярность вида спорта — падела».
Падел-теннис, также известный просто как «падел», — спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Вместо больших теннисных ракеток игроки используют меньшие и более компактные падел-ракетки. Игра включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стены, которые отскакивают обратно на корт. Падел-теннис может быть сыгран как в одиночку, так и в паре, где две команды из двух игроков соревнуются друг с другом.