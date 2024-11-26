Токаев поручил развивать новый вид спорта в Казахстане

Падел-теннис, также известный просто как «падел», — спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Вместо больших теннисных ракеток игроки используют меньшие и более компактные падел-ракетки. Игра включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стены, которые отскакивают обратно на корт. Падел-теннис может быть сыгран как в одиночку, так и в паре, где две команды из двух игроков соревнуются друг с другом.