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Токаев поручил развивать новый вид спорта в Казахстане

Сегодня, 26 ноября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта. Ербол Мырзабосынов доложил о ходе выполнения поручений президента по комплексному реформированию отечественной спортивной отрасли, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Также глава ведомства представил отчет о работе по развитию детско-юношеского спорта, повышению квалификации судей и специалистов, сокращению количества легионеров, оптимизации деятельности федераций.

По словам Мырзабосынова, начата работа по внедрению вертикальной системы управления в сфере спорта. Членами специально созданной группы при министерстве был проведен всесторонний анализ состояния спортивной отрасли в регионах.

Кроме того, создана рабочая группа для разработки поправок в действующий закон «О физической культуре и спорте».

В дополнении министр проинформировал о мерах по повышению туристского потенциала страны:

  • запущен проект Neo Nomad Visa, предоставляющий новые возможности для иностранных путешественников;
  • по поручению президента разрабатывается комплексный план, предусматривающий развитие Алматинского горного кластера, пляжного туризма в курортных зонах Мангистау и Бурабай;
  • создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, ведется работа по борьбе с лудоманией.

В заключительной части беседы Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию сферы спорта и туризма:

«В частности, отмечена необходимость повысить уровень работы по подготовке к предстоящим международным спортивным состязаниям, а также уделить внимание развитию набирающего популярность вида спорта — падела».

Падел-теннис, также известный просто как «падел», — спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Вместо больших теннисных ракеток игроки используют меньшие и более компактные падел-ракетки. Игра включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стены, которые отскакивают обратно на корт. Падел-теннис может быть сыгран как в одиночку, так и в паре, где две команды из двух игроков соревнуются друг с другом.