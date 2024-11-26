Госдума приняла закон о штрафах за повторную утечку персональных данных

За незаконное распространение от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов персональных данных или от 10 тысяч до 100 тысяч идентификаторов устанавливаются штрафы: для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц — от 3 миллионов до 5 миллионов рублей.