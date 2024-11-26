Нарышкин исключил заморозку конфликта на Украине

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь установилась после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор.