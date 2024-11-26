Нарышкин исключил заморозку конфликта на Украине

«Если говорить о дискуссиях и о предложениях в отношении замораживания конфликта, то скажу, что Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта — по корейскому, по любому другому варианту», — приводит его слова ТАСС. Нарышкин отметил, что дискуссии о заморозке на Западе ведутся из-за того, что российским военным полностью принадлежит инициатива на поле боя.
Ранее Нарышкин назвал «безответственным» решение США разрешить бить Киеву ракетами вглубь России. Он отметил, что западные политики перестали обращать внимание на «красные линии».
В сентябре президент Сербии Александр Вучич предположил, что конфликт на Украине завершитс по «корейскому сценарию». Он сравнил один возможных вариантов с разделением между Северной и Южной Кореей по 38-й параллели.
По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею. Граница здесь установилась после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове. Мирный договор между двумя корейскими государствами, возникшими после освобождения полуострова от владычества Японии, не заключен до сих пор.