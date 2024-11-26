Олег Кожемяко рассказал, о чем спросил бы президента на «Прямой линии»

«Главный вопрос, который сегодня всех волнует, это вопрос СВО. Безусловно, президент как верховный главнокомандующий, принимает те или иные решения, связанные с возможностями и условиями, к которым мы открыты. Это главное. Все остальное — это вопросы, которые мы сами можем порешить. Не сегодня, так завтра. Развитие бизнеса, высокая ставка — это все переживаемо. Не так существенно, как то, что идет СВО, где наши парни, отдают жизнь за Родину. Да, мы выполняем свои обязательства перед нашими регионами, очищаем их от нацистов. Но в любом случае те решения, которые примет верховный, которые могут привести, безусловно, на наших условиях к мирным договоренностями — было бы самым желаемым для многих».