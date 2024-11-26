Радий Хабиров рассказал о развитии туризма с Казахстаном

На XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров отметил успехи в развитии туризма благодаря ависообщению с соседним государством.
«Сейчас у нас есть рейсы в Алматы и в Астану. В основном летают в определенное время года, когда, действительно, заполняются все рейсы», — рассказал глава республики, назвав это важнейшим шагом в экономической интеграции.
Глава также отметил успешный опыт программы «Башкирское долголетие», которая позволила башкирским пенсионерам посетить Казахстан. Однако акцент сделан и на привлечении казахстанских туристов в республику, особенно в сфере медицинского туризма, где Казахстан является ключевым партнером.
Напомним, что юбилейный форум в столице РБ посвящен развитию торгово-экономического и промышленного сотрудничества между регионами России и Казахстана. По его итогам планируется подписание программы межрегионального и приграничного сотрудничества, включающей около 140 мероприятий в 12 отраслях.