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Радий Хабиров рассказал о развитии туризма с Казахстаном

Он выступил на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Источник: XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

На XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров отметил успехи в развитии туризма благодаря ависообщению с соседним государством.

«Сейчас у нас есть рейсы в Алматы и в Астану. В основном летают в определенное время года, когда, действительно, заполняются все рейсы», — рассказал глава республики, назвав это важнейшим шагом в экономической интеграции.

Глава также отметил успешный опыт программы «Башкирское долголетие», которая позволила башкирским пенсионерам посетить Казахстан. Однако акцент сделан и на привлечении казахстанских туристов в республику, особенно в сфере медицинского туризма, где Казахстан является ключевым партнером.

Напомним, что юбилейный форум в столице РБ посвящен развитию торгово-экономического и промышленного сотрудничества между регионами России и Казахстана. По его итогам планируется подписание программы межрегионального и приграничного сотрудничества, включающей около 140 мероприятий в 12 отраслях.

экономика
туризм и отдых