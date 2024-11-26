Британского дипломата выдворят из России за шпионаж

«В ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве. На указанном основании МИД во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — говорится в заявлении.
«При получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство», — указали в ведомстве.
Там подчеркнули, что ФСБ продолжит работу по противодействию шпионажу иностранных спецслужб всеми возможными методами.
На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что посла Британии Найджела Кейси вызвали в российское внешнеполитическое ведомство.