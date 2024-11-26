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Британского дипломата выдворят из России за шпионаж

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Второго секретаря политотдела посольства Великобритании Уилкса Эдварда Прайора вышлют из России за разведывательно-подрывную деятельность, угрожающую безопасности страны, сообщили в ЦОС ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве. На указанном основании МИД во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — говорится в заявлении.

Как уточнили в спецслужбе, Прайор был направлен в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе.

«При получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство», — указали в ведомстве.

Там подчеркнули, что ФСБ продолжит работу по противодействию шпионажу иностранных спецслужб всеми возможными методами.

На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что посла Британии Найджела Кейси вызвали в российское внешнеполитическое ведомство.

дипломатия
ФСБ