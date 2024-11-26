Британского дипломата выдворят из России за шпионаж

«В ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве. На указанном основании МИД во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — говорится в заявлении.

Как уточнили в спецслужбе, Прайор был направлен в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе.