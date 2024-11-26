Заместитель министра транспорта Ростовской области вышел на работу

Задержанный накануне заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко вышел на работу. Об этом чиновник лично сообщил порталу 1rnd.ru.
Как стало известно, силовики пришли к управленцу во время празднования Дня рождения, 24 ноября. Мужчина в этот момент находился в кругу семьи, его отвезли к следователю, но после опроса отпустили.
Дмитрий Мамелко подчеркнул, что не находился рядом во время задержания заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева.
— Следователи проверили мою непричастность и отпустили. Сейчас исполняю свои служебные обязанности, — прокомментировал собеседник 1rnd.ru.
Напомним, Дмитрий Мамелко стал заместителем министра транспорта Ростовской области в октябре 2024 года. С 2015 по 2017 годы Мамелко был помощником главы регионального минтранса, потом занимал пост заместителя главы администрации Ростова-на-Дону.