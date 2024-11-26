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Заместитель министра транспорта Ростовской области вышел на работу

Замглавы минтранса Ростовской области вышел на работу после встречи со следователями.

Источник: Комсомольская правда

Задержанный накануне заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко вышел на работу. Об этом чиновник лично сообщил порталу 1rnd.ru.

Как стало известно, силовики пришли к управленцу во время празднования Дня рождения, 24 ноября. Мужчина в этот момент находился в кругу семьи, его отвезли к следователю, но после опроса отпустили.

Дмитрий Мамелко подчеркнул, что не находился рядом во время задержания заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева.

— Следователи проверили мою непричастность и отпустили. Сейчас исполняю свои служебные обязанности, — прокомментировал собеседник 1rnd.ru.

Напомним, Дмитрий Мамелко стал заместителем министра транспорта Ростовской области в октябре 2024 года. С 2015 по 2017 годы Мамелко был помощником главы регионального минтранса, потом занимал пост заместителя главы администрации Ростова-на-Дону.