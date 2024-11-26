Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных

При этом административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.