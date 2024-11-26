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Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 30 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Источник: © РИА Новости

Инициатива была внесена в Госдуму Московской областной думой в декабре 2021 года. Законом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Устанавливается, что несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

При этом административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий или бездействия иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.

флора и фауна
штрафы
Госдума