Молдавия и Сербия заинтересованы в снятии санкций США с ГПБ, заявил эксперт

«Я думаю, для Турции проще всего работать с Газпромбанком, хотя они и не обязаны это делать. Кто еще может пострадать из тех, кто не входит в список недружных стран. Молдавия и Сербия покупают российский трубопроводный газ, но не обязаны пользоваться схемой через Газпромбанк. Для них исключение из-под санкций США — это наиболее простой, хоть и не единственный вариант», — считает собеседник агентства.