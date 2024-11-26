Швеция призвала Китай направить в страну судно, повредившее кабели

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции сообщил, что связался с китайской стороной и призвал ее направить грузовое судно Yi Peng 3, которое стоит на якоре у берегов Дании, в территориальные воды Швеции для продолжения расследования по делу о повреждении подводных кабелей, передает Barron’s.
Кристерссон подчеркнул, что это не «обвинение» Китая, но попытка «выяснить, что произошло».
Речь идет о повреждении в одном районе подводных кабелей связи между Литвой и Швецией (BCS East-West Interlink) и между Финляндией и Германией (C-Lion1) 17 и 18 ноября. Все три страны начали расследования аварий.
Позже глава Минобороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что ВС королевства зафиксировали движение судов возле кабелей во время, когда связь оборвалась. А финское издание Yle, изучив движение судов за несколько часов до обрыва C-Lion1, отметило, что на проходивший через этот сектор Yi Peng 3 отключил передатчик данных именно в это время.
Yi Peng 3 — сухогруз длиной 217 м. Согласно китайскому судовому реестру, его владельцем является компания Ningbo Yipeng Shipping, отмечает Helsingin Sanomat.
По данным службы Marinetraffic, Yi Peng 3 около трех месяцев назад покинул Средиземное море и направился через Балтику в Россию. Он встал в порту Усть-Луга, откуда 11 ноября отправился в обратный путь.
Повреждение телекоммуникационных кабелей в Балтийском море не было случайностью, как и взрыв «Северных потоков», заявил ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Нет, у меня есть подозрения, у меня есть улики, у меня есть информация… но она не окончательная», — поделился дипломат. Вариант с диверсией не исключил также и министр обороны Германии Борис Писториус.
Служба безопасности и разведки Финляндии заявила, что рано говорить о причинах аварии, и напомнила, что в мире ежегодно происходит около 200 обрывов подводных кабелей. Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что причиной повреждения могут быть как погодные условия, так и проходившие сверху суда.