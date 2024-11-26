Швеция призвала Китай направить в страну судно, повредившее кабели

Повреждение телекоммуникационных кабелей в Балтийском море не было случайностью, как и взрыв «Северных потоков», заявил ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Нет, у меня есть подозрения, у меня есть улики, у меня есть информация… но она не окончательная», — поделился дипломат. Вариант с диверсией не исключил также и министр обороны Германии Борис Писториус.