Лукашенко вручил премьеру Пакистана сертификат на два трактора BELARUS

Сегодня глава Беларуси и премьер-министр Пакистана провели официальные переговоры в Исламабаде, по итогам которых было принято совместное заявление.
«После церемонии подписания документа Александр Лукашенко также вручил Шахбазу Шарифу сертификат на два трактора BELARUS-1025.3».
Там также рассказали, что их безвозмездно передадут пакистанской компании Heavy Industries Taxila.
Ранее подобный подарок от Лукашенко получали некоторые лидеры других государств. Этой осенью президент Беларуси подарил сертификат на трактор BELARUS 1523.3 российскому коллеге Владимиру Путину в честь его дня рождения.
Тогда сообщалось, что трактор будет сделан на основе базовой модели, но по специальному заказу.
«Трактор BELARUS 1523.3 — флагманская модель Минского тракторного завода повышенного технического уровня. Под капотом двигатель ММЗ мощностью 155 лошадиных сил».