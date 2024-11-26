Сколько раз президент России Владимир Путин посещал Казахстан

28 ноября главы государств Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана примут участие в саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В прошлом году лидеры двух стран встречались шесть раз, в этом году Владимир Путин посещал Астану для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Рассказываем, сколько раз Владимир Путин посещал Казахстан, начиная с 2012 года.
Сколько раз российские лидеры посещали Казахстан.
С момента установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном 22 октября 1992 года президенты Российской Федерации посещали страну 46 раз:
- Борис Ельцин — 2 раза;
- Дмитрий Медведев — 12 раз;
- Владимир Путин — 32 раза, включая первый государственный визит
15—16 октября2015 года.
Кроме того, Владимир Путин трижды посещал Казахстан в должности премьер-министра России:
23—24 сентября1999 года;
- 30 октября 2008 года;
21—22 мая2009 года.
Визиты Владимира Путина с 2012 года
В ходе визита Путин встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в закрытом режиме, затем прошли переговоры с участием правительственных делегаций. По итогам были подписаны пять документов, включая протокол о продлении Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Казахстаном от 25 мая 1992 года.
Также было подписано двустороннее соглашение об упрощении пребывания граждан двух стран в течение первых 30 дней после въезда.
В том же году 19 сентября Владимир Путин прибыл в Павлодар с рабочей поездкой, во время которой провел переговоры с Нурсултаном Назарбаевым.
Путин принял участие в заседании IX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках форума в присутствии президентов был подписан протокол к межправительственному соглашению о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий от 1994 года, который определил упрощенный порядок пересечения госграницы аварийно-спасательными службами.
2013 год
29 мая 2013 года президент России прибыл в Астану для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) — высшего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. Также он провел краткую встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
7 июля 2013 года Владимир Путин посетил Астану, где провел переговоры с Нурсултаном Назарбаевым. На встрече обсуждались двусторонние отношения, включая сотрудничество в космической сфере, и международные проблемы.
2014 год
29 мая 2014 года Владимир Путин принял участие в заседании ВЕЭС. По итогам заседания вместе с президентами Казахстана и Белоруссии Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко подписал договор об образовании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Также после окончания заседания состоялась встреча Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым. В присутствии президентов делегации двух стран подписали ряд соглашений о сотрудничестве в энергетической сфере, в том числе протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан.
30 сентября Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели двустороннюю встречу в городе Атырау. Они также приняли участие в работе XI Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Затем лидеры государств присутствовали на церемонии запуска совместного российско-казахстанского нефтегазового проекта «Евразия», созданного для более глубокой разведки запасов углеводородного сырья Прикаспийской впадины на территории Казахстана и России.
2015 год
Также состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Казахстана и Белоруссии Владимира Путина, Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко. Рассматривались вопросы торгово-экономического сотрудничества, евразийских интеграционных процессов, а также ситуация на Украине. После этого лидеры трех стран посетили Библиотеку первого президента Казахстана.
Первый государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан состоялся
15 октября были приняты изменения в протокол к соглашению между Россией и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование. Подписанный документ по Каспию позволит компаниям России и Казахстана приступить к освоению крупного углеводородного месторождения — структуры «Центральная» на шельфе Каспийского моря, отметил Путин. В присутствии глав государств были также подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания и о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский. Затем Владимир Путин посетил Свято-Успенский кафедральный собор в Астане и подарил храму икону Покрова Пресвятой Богородицы.
16 октября в поселке Бурабай российский президент принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.
2016 год
4 октября 2016 года президент России Владимир Путин посетил Астану с рабочим визитом для участия в XIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В ходе переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обсуждались вопросы укрепления связей в рамках Евразийского экономического союза, включая сотрудничество в сферах транспорта и торговли. По итогам встречи президенты подписали план совместных действий на 2016−2018 годы.
2017 год
27 февраля 2017 года президент России Владимир Путин посетил Алматы, чтобы отметить 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. На переговорах с Нурсултаном Назарбаевым лидеры обсудили укрепление двусторонних связей и развитие Евразийского экономического союза. По итогам встречи они поручили правительствам двух стран изучить перспективы реализации новых совместных кооперационных проектов.
Саммит стал площадкой для ряда двусторонних встреч: Владимир Путин обсудил международные вопросы с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом и президентом Монголии Цахиагийн Элбэгдоржем. Завершил визит российский лидер посещением павильона России на международной выставке «Астана ЭКСПО-2017», где были представлены передовые достижения в области инноваций и энергетики.
2018 год
12 августа 2018 года президент России Владимир Путин посетил город Актау, где принял участие в V Каспийском саммите. Главным результатом мероприятия стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
На полях саммита российский лидер провел двусторонние встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
20 октября 2018 года в городе Сарыагаш Туркестанской области состоялась встреча президентов Казахстана, России и Узбекистана — Нурсултана Назарбаева, Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Главы государств обсудили вопросы взаимодействия в экономической и культурной сферах.
2019 год
28 мая президент России встретился с Нурсултаном Назарбаевым, который за два месяца до этого покинул пост президента Казахстана. В ходе разговора Путин подчеркнул значительный вклад Назарбаева в развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве.
На следующий день, 29 мая, российский лидер принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). На полях саммита Владимир Путин также провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном.
2022 год
На полях саммита Владимир Путин провел серию двусторонних встреч с ведущими мировыми лидерами. Его собеседниками стали эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, президент Палестины Махмуд Аббас, президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Кроме того, президент России участвовал в трехсторонних переговорах с лидерами Кыргызстана и Таджикистана, укрепляя двусторонние связи и выстраивая конструктивный диалог между странами.
На следующий день, 14 октября, Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Главным событием дня стал первый саммит в формате «Россия — Центральная Азия». Завершив официальную программу, российский президент пообщался с представителями СМИ, рассказав об итогах встреч и договоренностей.
2023 год
9 ноября 2023 года Владимир Путин посетил Казахстан с официальным визитом. Главным событием визита стало участие президента России и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференции в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.
После форума лидеры провели переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе. Итоги встреч оказались продуктивными: был подписан пакет документов, включая числе совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, план совместных действий России и Казахстана на 2024−2026 годы.
Среди ключевых договоренностей выделяются меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики двух стран, который открыл перспективы строительства новых ТЭЦ в трех городах Казахстана.
Также Информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» подписали соглашение об информационном партнерстве, предусматривающее развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества в сфере информации.
2024 год
Президент России Владимир Путин принял участие в очередном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел
3 июля на полях саммита Владимир Путин провел серию встреч с ключевыми лидерами стран-участниц и партнеров ШОС. Среди них были президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
4 июля российский лидер участвовал в заседании Совета глав государств-членов ШОС, где обсуждались вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и стратегического партнерства. Также Владимир Путин провел дополнительные встречи с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером и эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.
В завершение дня президент России участвовал во встрече в формате «ШОС плюс», где обсуждались перспективы расширения сотрудничества с партнерами организации.