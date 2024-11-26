Сколько раз президент России Владимир Путин посещал Казахстан

15 октября были приняты изменения в протокол к соглашению между Россией и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование. Подписанный документ по Каспию позволит компаниям России и Казахстана приступить к освоению крупного углеводородного месторождения — структуры «Центральная» на шельфе Каспийского моря, отметил Путин. В присутствии глав государств были также подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания и о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский. Затем Владимир Путин посетил Свято-Успенский кафедральный собор в Астане и подарил храму икону Покрова Пресвятой Богородицы.