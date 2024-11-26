Посла Британии вызвали в МИД России

В сентябре ФСБ 13 сентября обвинила еще шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании в «разведывательно-подрывной деятельности», их лишили аккредитации. После этого посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в МИД страны.