Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посла Британии вызвали в МИД России

Посол Великобритании в России Найджел Кейси вызван в российский МИД, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Источник: Агентство «Москва»

«В МИД вызван британский посол», — сказала дипломат (цитата по ТАСС).

По информации ФСБ, сотрудник посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

По версии спецслужбы, второй секретарь политического отдела посольства Великобритании Прайор «сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», высланных из России в августе.

В сентябре ФСБ 13 сентября обвинила еще шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании в «разведывательно-подрывной деятельности», их лишили аккредитации. После этого посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в МИД страны.

дипломатия