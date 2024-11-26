Посла Британии вызвали в МИД России

«В МИД вызван британский посол», — сказала дипломат (цитата по ТАСС).
По информации ФСБ, сотрудник посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
По версии спецслужбы, второй секретарь политического отдела посольства Великобритании Прайор «сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков», высланных из России в августе.
В сентябре ФСБ 13 сентября обвинила еще шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании в «разведывательно-подрывной деятельности», их лишили аккредитации. После этого посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в МИД страны.