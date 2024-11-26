Канада уверена, что сможет помешать России и Китаю «вторгнуться» в Арктику

Страна рассматривала эту идею дважды — в 1960-х годах и в 1987 году, — но их стоимость и отказ США поделиться некоторыми технологиями сделали эти планы «нежизнеспособными», признался Топши. К тому же, по его словам, в канадском ВМФ отмечается 20%-ный дефицит кадров, а атомным подлодкам требуется примерно в шесть раз больше людей для управления и обслуживания, чем обычным субмаринам.