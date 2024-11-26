Канада уверена, что сможет помешать России и Китаю «вторгнуться» в Арктику

Канада недавно ввела в строй новые арктические и морские патрульные корабли (AOPS), которые вооружены только 25-мм пушкой.
Но, как отметил Топши, что в данный момент не стоит тратиться на дополнительное оружие для AOPS, потому что прямой угрозы со стороны России или Китая нет, говорится в статье National Post.
На восточном побережье канадский флот, по словам Топши, сосредоточен на том, чтобы убедиться, что арктические и морские патрульные корабли имеют полный набор противоминных мер. На западном побережье AOPS занимаются борьбой с подводными лодками, и сейчас военно-морской флот Канады экспериментирует с буксируемыми антеннами, которые могут обнаруживать подлодки на расстоянии в тысячи километров.
«То есть у нас есть корабль, у которого нет оружия, чтобы защитить себя, но он занимается поиском подлодки… а она даже не догадывается, что за ней охотятся», — сказал Топши, отметив, что AOPSможет передавать информацию Королевским канадским военно-воздушным силам, чтобы помочь им атаковать субмарину противника.
По его словам, канадский флот также полагается на датчики, которые можно быстро развернуть на дне океана, и автономные суда, которые могут находить субмарины подо льдом и оперативно передавать сведения о них.
Для этого нужно внести изменения, сказал Топши.
Кроме того, Канада планирует закупить 12 современных неатомных подводных лодок для замены четырех дизель-электрических субмарин, приобретенных ранее у Британии. И первая такая подлодка, как надеется вице-адмирал, будет введена в эксплуатацию в начале следующего десятилетия.
Страна рассматривала эту идею дважды — в 1960-х годах и в 1987 году, — но их стоимость и отказ США поделиться некоторыми технологиями сделали эти планы «нежизнеспособными», признался Топши. К тому же, по его словам, в канадском ВМФ отмечается 20%-ный дефицит кадров, а атомным подлодкам требуется примерно в шесть раз больше людей для управления и обслуживания, чем обычным субмаринам.
Задача новых подлодок будет состоять в том, чтобы пройти через Алеутские острова, Берингов пролив, попасть в море Бофорта, нести патрульную службу в течение 21 дня, после чего вернуться домой и «сделать все это под водой и незамеченными», отметил Топши.
«Китайцы ходят на оба полюса, и мы хотим понять, что там происходит», — пояснил командующий канадским ВМФ.
Вице-адмирал также признал, что они внимательно следят за действиями Украины для атак на российские военные корабли.
Мы следим за украинцами в Черном море и думаем, что из этого имеет отношение к нам. Как мы можем это использовать? Но еще важнее — как мы можем этому противостоять?
Он отметил использование беспилотников для атак на российский флот в Севастополе, но признал, что погодные условия и проблемы со связью могут затруднить их эксплуатацию в Арктике.
Топши предупредил, что Канада продолжит пристально наблюдать за Россией и относиться к ней «с большим подозрением», пока она «не уйдет с Украины и не восстановит полную территориальную целостность Украины».
Канадский ВМФ также ввел в строй четырех военных корабля класса Harry DeWolf, пятый находится в процессе ввода в эксплуатацию, а шестой будет спущен на воду в ближайшие недели на верфи Irving Shipbuilding в Галифаксе. Еще два судна ожидает канадская береговая охрана.
Хотя Топши называет их ледоколами, они не являются тяжелыми ледоколами. Он пожаловался, что Канаде не хватает тяжелых ледоколов, которые могут работать на севере в разгар зимы.
Они работают по всей Арктике с невероятными возможностями, которые мы используем, чтобы убедиться, что у нас есть полный контроль и что мы осведомлены обо всем, что происходит в Арктике. А угрозы растут. Китай ежегодно заходит в нашу Арктику. Россия регулярно находится на подходах к нашей Арктике. Мы наблюдаем рост судоходства через Арктику.
Вице-адмирал сомневается, что Северо-Западный проход когда-либо станет основным судоходным маршрутом. Во всяком случае недавние изменения во льдах, связанные с изменением климата, делают навигацию по нему как никогда непредсказуемой.