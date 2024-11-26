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С оркестром и караулом: как встречали Лукашенко в Исламабаде (видео)

Президент Беларуси находится с официальным визитом в Пакистане, сегодня состоялись переговоры Александра Лукашенко с главой МИД и премьером принимающей страны.

Источник: Sputnik.by

Церемония торжественной встречи белорусского президента состоялась утром в резиденции премьер-министра Пакистана в Исламабаде с участием роты почетного караула и военного оркестра. Шахбаз Шариф встретил белорусского лидера у крыльца. В честь прибытия высокого гостя прозвучал белорусский гимн.

Затем Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на территории резиденции и отправились на переговоры в формате тет-а-тет, а потом и с участием делегаций. «Закрытых тем, как и с другими странами, у нас с Пакистаном нет», ― подчеркнул перед началом встречи белорусский лидер.

Как сообщалось ранее, приоритетными в ходе нынешнего визита белорусского президента в Пакистан станут торгово-экономические вопросы. Лукашенко и Шариф обсуждали наиболее перспективные направления сотрудничества и совместный план действий на перспективу.

Лукашенко Александр