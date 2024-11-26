С оркестром и караулом: как встречали Лукашенко в Исламабаде (видео)

Затем Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф посадили дерево на территории резиденции и отправились на переговоры в формате тет-а-тет, а потом и с участием делегаций. «Закрытых тем, как и с другими странами, у нас с Пакистаном нет», ― подчеркнул перед началом встречи белорусский лидер.