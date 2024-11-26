SCMP назвала цель визита главы Минобороны Украины в Южную Корею

Делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым 27 ноября прилетит в Южную Корею, где попросит предоставить ВСУ вооружение. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, украинская делегация намерена представить список необходимого ВСУ оружия, который включает зенитные ракеты и артиллерийские установки.
«Южная Корея выслушает просьбу Украины, но вряд ли возьмет на себя четкое обязательство по поставкам оружия», — заявил в разговоре с SCMP научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо. По его словам, хотя Южная Корея является мировым лидером по производству обычных вооружений, она, скорее всего, будет действовать осторожно в этом вопросе.
Эксперт полагает, что южнокорейское правительство займет выжидательную позицию, наблюдая за сотрудничеством России с Северной Кореей, прежде чем принять решение о своих следующих шагах. Среди причин колебаний Сеула Ду Джин Хо также называет избрание президентом США Дональда Трампа, который обещал как можно скорее добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
Научный сотрудник Института Седжона Ли Сон Вон также полагает, что после избрания Трампа южнокорейским властям нужно согласовывать свою политику с новой администрацией.
Южная Корея подняла вопрос о возможности поставок летального оружия на Украину месяцем ранее, после появления информации о переброске войск КНДР в Россию. Президент Юн Сок Ёль говорил, что среди рассматриваемых видов оружия для поставок Украине — 155 мм артиллерийские снаряды и системы противовоздушной обороны. До этого страна отказывалась поставлять такое оружие напрямую, однако поставляла его союзникам Киева.
Однако после победы Трампа Южная Корея решила повременить с отказом от своей давней политики, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, Сеул также изучает, как подход Трампа к конфликту повлияет на поддержку Украины среди ряда стран.
Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали данных о переброске войск. Президент России Владимир Путин, комментируя данные южнокорейской разведки, заявил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная», и, если они есть, «значит они чего-то отражают». Он также напомнил о ст. 4 Договора о стратегическом партнерстве КНДР и России и отметил, что Москва «никогда не сомневалась, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям».
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в июне в Пхеньяне. Обе страны ратифицировали его ранее в этом месяце.
В общей сложности в договоре 23 статьи. Согласно ст. 4, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации». Соглашение действует бессрочно.
В случае передачи Южной Кореей вооружений Украине, ее отношения с Россией «окончательно разрушатся», Москва отреагирует «всеми способами, которые сочтет необходимыми», заявил 24 ноября замглавы российского МИДа Андрей Руденко. «В Сеуле должны отдавать себе отчет в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — сказал он.