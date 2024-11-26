SCMP назвала цель визита главы Минобороны Украины в Южную Корею

Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали данных о переброске войск. Президент России Владимир Путин, комментируя данные южнокорейской разведки, заявил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная», и, если они есть, «значит они чего-то отражают». Он также напомнил о ст. 4 Договора о стратегическом партнерстве КНДР и России и отметил, что Москва «никогда не сомневалась, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям».