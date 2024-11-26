Польского экс-министра обороны сочли «агентом России»: подробности дела

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире «Польского радио» заявил, что если бы Мачеревича действительно завербовала российская разведка, то он вряд ли смог бы выполнять задания «еще лучше». На фоне обострения отношений с Россией Польша опять инициирует возвращение к повторному расследованию обстоятельств смоленской авиакатастрофы, и преследование Мачеревича вполне укладывается в общую стратегию Варшавы.