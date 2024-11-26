Действующие власти Польши все активнее преследуют бывшего министра национальной обороны страны Антони Мачеревича. Министр юстиции страны Адам Боднар сообщил о получении прокурором Польши представления от службы военной контрразведки в отношении экс-главы Минобороны.
Глава контрразведывательного ведомства и председатель комиссии по расследованию российско-белорусского влияния генерал Ярослав Строжик собрал доказательства о совершении Мачеревичем «дипломатической измены» во время закупки самолетов. Материала набралось на 15 страниц.
Кроме того, контрразведчики изучают деятельность экс-главы Минобороны во время руководства им комиссии по расследованию авиакатастрофы в Смоленске. Напомним, что в 2010 году в Смоленской области упал самолет, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные лица, включая генералов польской армии.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире «Польского радио» заявил, что если бы Мачеревича действительно завербовала российская разведка, то он вряд ли смог бы выполнять задания «еще лучше». На фоне обострения отношений с Россией Польша опять инициирует возвращение к повторному расследованию обстоятельств смоленской авиакатастрофы, и преследование Мачеревича вполне укладывается в общую стратегию Варшавы.