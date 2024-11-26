Лукашенко и Шариф сделали заявление об украинском конфликте

Оба лидера государств отметили глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, указали, что это привело к разрушительному гуманитарному кризису, а также значительным жертвам среди мирных жителей в секторе Газа и Ливане. В связи с этим Беларусь и Пакистан призвали к немедленному и постоянному прекращению боевых действий без предварительных условий в секторе Газа и Ливане, а также к прекращению ударов по территории Сирийской Арабской Республики. Они заявили, что следует обеспечить бесперебойную и безопасную доставку гуманитарной помощи в регион, проявлять сдержанность на фоне угрозы расширения зоны конфликта. И также лидеры подчеркнули, что необходимо активизировать усилия для достижения мира, стабильности и безопасности во всем регионе.