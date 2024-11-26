Лукашенко и Шариф сделали заявление об украинском конфликте

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах в Исламабаде сделали заявление о ситуации на Ближнем Востоке и Украине, сообщает пресс-служба президента.
В частности, политики обсудили важные региональные и международные вопросы. Пакистанский премьер проинформировал белорусскую сторону о ситуации в регионе Джамму и Кашмир.
Кроме того, Лукашенко и Шариф подчеркнули, что необходимо урегулировать все международные споры мирными средствами и в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совбеза ООН. В совместном заявлении они призвали к немедленному и постоянному прекращению боевых действий без предварительных условий в секторе Газа и Ливане.
Оба лидера государств отметили глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, указали, что это привело к разрушительному гуманитарному кризису, а также значительным жертвам среди мирных жителей в секторе Газа и Ливане. В связи с этим Беларусь и Пакистан призвали к немедленному и постоянному прекращению боевых действий без предварительных условий в секторе Газа и Ливане, а также к прекращению ударов по территории Сирийской Арабской Республики. Они заявили, что следует обеспечить бесперебойную и безопасную доставку гуманитарной помощи в регион, проявлять сдержанность на фоне угрозы расширения зоны конфликта. И также лидеры подчеркнули, что необходимо активизировать усилия для достижения мира, стабильности и безопасности во всем регионе.
Также в совместном заявлении стороны подтвердили свою приверженность праву народа Палестины на самоопределение и создание независимого палестинского государства на основе двухгосударственной формулы в соответствии с решениями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.
Но еще в документе Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф высказались о первостепенной важности мирного урегулирования украинского конфликта. Указали, что для этого необходимы дипломатические усилия и конструктивный диалог. Политики отметили, что продолжение украинского конфликта несет далеко идущие последствия не только для региона, но и для глобальной стабильности и безопасности.
Белорусский и пакистанский лидеры призвали все вовлеченные стороны поставить в приоритет переговоры и мирные средства с целью решения основополагающих проблем. В пресс-службе отметили, что Лукашенко и Шариф подтвердили свою приверженность поддержке инициатив, которые способствуют прочному миру и стабильности в регионе.
Тем временем Минфин сказал о повышении выплат в одной из бюджетных сфер за счет госдолга.
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