Меркель рассказала об опоздании Путина на встречу G8 из-за пива

Через девять месяцев, в январе 2007-го, она посетила Путина в его резиденции в Сочи. «Во время нашей беседы он сказал мне, что для него распад Советского Союза стал величайшей геополитической катастрофой ХХ века. Это не было чем-то новым; он уже говорил об этом публично в своей речи о положении дел в стране в 2005-м. Однако теперь последовало обвинение за обвинением», — отмечает Меркель. По ее воспоминаниям, в течение нескольких минут Путин жаловался на войну в Ираке 2003 года, на систему Национальной противоракетной обороны (ПРО) США, которая подразумевала также размещение баз в Польше и Чехии, и «сердито подсчитывал дальность действия иранских ракет», подчеркивая абсурдность такого противоракетного щита.