Меркель рассказала об опоздании Путина на встречу G8 из-за пива

26 ноября вышли мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода». В них политик, в частности, поделилась воспоминаниями о том, как российский президент Владимир Путин опоздал «из-за пива» на 33-й саммит тогда еще «Большой восьмерки» (G8), который проводился в июне 2007-го в Хайлигендамме (Германия).
«Операторы были рады возможности запечатлеть нас во время нашей оживленной беседы. Не хватало только одного человека: Владимира Путина. Мы ждали и ждали. Если и есть что-то, чего я терпеть не могу, так это опоздание. Почему он это сделал? Кому он хотел что-то доказать? Или у него была реальная проблема? Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела», — вспоминает Меркель.
По ее словам, российский лидер опоздал примерно на 45 минут и на ее вопрос о том, что случилось, он ответил: «Это ваша вина, точнее вина Radeberger [знаменитое немецкое пиво премиум-класса]». Перед саммитом Путин попросил, чтобы ему в номер доставили ящик его любимого пива, с которым он познакомился еще во времена службы офицером КГБ в Дрездене в 1980-е.
«Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было», — сказал тогда Путин с усмешкой, вспоминает Меркель. «Вот что я получила в ответ на свою доброту. Похоже, ему нравилось быть в центре внимания. Вероятно, больше всего ему повезло, что американскому президенту тоже пришлось его ждать», — добавляет экс-канцлер.
В мемуарах она рассказывает, что познакомилась с Путиным еще в качестве лидера тогда оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в июне 2000-го, когда тот прибыл с визитом в Берлин. В Кремле лидеры встретились впервые в феврале 2002-го. Больше всего Меркель запомнились восьмые германо-российские правительственные консультации, состоявшиеся через несколько месяцев после того, как она вступила в должность канцлера. Она прилетела в Томск 26 апреля 2006 года в сопровождении представителей немецкого правительства и бизнеса.
Вечером того же дня Путин пригласил делегацию на ужин в природный парк на окраине города. По словам Меркель, за столом переговоров сидели только сами лидеры и их советники по внешней политике. Переводчики в целях безопасности сидели за соседним столиком, при этом российский президент говорил по-немецки. «Его немецкий был лучше моего русского. Мое знание русского языка осталось в эпохе ГДР. Я не знала слов демократического политического языка», — пишет Меркель.
По ее словам, во время этой встречи они с Путиным делились взглядами на свои страны. «Было ясно, что раньше мы были по разные стороны, но у нас также были разные взгляды на нынешние события в России. Я выразила обеспокоенность тем, что демократические свободы в России все больше ограничиваются: тогда только вступил в силу закон, который усложнил работу неправительственных организаций. Путин это отверг», — вспоминает Меркель.
Во время ужина ей на выбор были предложены классический стейк и стейк из бурого медведя. «Я решилась на приключение. Насколько я помню, медвежье мясо было очень вкусным, плотным и как дичь. Это было что-то особенное», — пишет экс-канцлер.
На следующий день состоялся форум с представителями немецкого и российского бизнеса. Среди прочего стороны обсуждали строительство газопровода «Северный поток-1», сотрудничество в автомобильной отрасли, а также переговоры России о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО). Меркель отмечает, что германо-российское энергетическое сотрудничество сыграло важную роль и в 2005-м Россия покрыла 41% импорта природного газа Германии и 32% ее потребностей в импорте сырой нефти.
«Сотрудничество по поставкам между Советским Союзом и прежней Федеративной Республикой Германия были надежными на протяжении более 40 лет, в том числе во времена холодной войны. Односторонние поставки российского сырья должны были быть обеспечены в долгосрочной перспективе за счет партнерства со взаимной зависимостью», — отмечает экс-канцлер ФРГ, добавив, что тогда BASF и «Газпром» подписали принципиальное соглашение об обмене активами в сибирском Южно-Русском газовом месторождении.
Меркель также поделилась воспоминаниями о диалоге с Путиным, который по итогам консультаций предложил ее проводить в аэропорт. «По дороге он показал на поселения с типичными русскими деревянными домами и объяснил, что там живут люди, у которых мало денег, и поэтому их очень легко обмануть. По его словам, именно такие группы на Украине были привлечены к участию в оранжевой революции осенью 2004-го финансовыми подарками от американского правительства», — вспоминает Меркель слова Путина, который тогда добавил, что никогда не допустит подобного в России.
Меркель в ответ заявила, что жители ГДР «не соблазнились мирной революцией на американские деньги». «Мы этого хотели, и это изменило нашу жизнь к лучшему. Это именно то, чего хотели люди на Украине», — продолжила Меркель, однако Путин тогда, по ее словам, сменил тему на обсуждение различий между американской и российской конституциями.
«В обеих конституциях президентский срок ограничен двумя сроками, — продолжил он, — но в США повторное переизбрание после перерыва в президентстве исключено. Президент России может быть переизбран через два срока, если возьмет перерыв», — сказал тогда ей российский лидер. Меркель называет эту цитату посланием, которое означало: продолжайте рассчитывать на меня, даже если я по Конституции передам свой пост преемнику через год после двух сроков пребывания в должности. Я вернусь, это будет просто перерыв. Немецкий канцлер тогда, по ее словам, не прокомментировала это высказывание.
Через девять месяцев, в январе 2007-го, она посетила Путина в его резиденции в Сочи. «Во время нашей беседы он сказал мне, что для него распад Советского Союза стал величайшей геополитической катастрофой ХХ века. Это не было чем-то новым; он уже говорил об этом публично в своей речи о положении дел в стране в 2005-м. Однако теперь последовало обвинение за обвинением», — отмечает Меркель. По ее воспоминаниям, в течение нескольких минут Путин жаловался на войну в Ираке 2003 года, на систему Национальной противоракетной обороны (ПРО) США, которая подразумевала также размещение баз в Польше и Чехии, и «сердито подсчитывал дальность действия иранских ракет», подчеркивая абсурдность такого противоракетного щита.
Речь идет об американском плане по созданию глобальной системы противоракетной обороны, который 43-й президент США Джордж Буш представил в мае 2001-го. Буш опирался на инициативу стратегической обороны президента Рональда Рейгана в области Стратегической оборонной инициативы в 1983 году и Закон о национальной противоракетной обороне 1999 года, которые были направлены против так называемых государств-изгоев (Иран и Северная Корея).
Меркель отмечает, что после террористических актов 11 сентября 2001 года разработка ПРО приобрела для Буша дополнительное значение; Путин, однако, настаивал на том, что эта система также направлена против России. «В Сочи я дала ему закончить и постаралась сохранять спокойствие. Тогда я ответила, что ему следует поговорить с Джорджем Бушем, подчеркнув, что величайшей катастрофой XX века был национал-социализм в Германии, а окончание холодной войны повлияло на мою жизнь совершенно неожиданным образом и изменило ее к лучшему», — вспоминает канцлер.
После этой встречи в Сочи многие репортеры обращали внимание на то, как Путин якобы попытался испугать Меркель своим черным лабрадором Конни, которого он часто брал с собой во время визитов иностранных гостей. Меркель вспоминает, что Путин еще с момента ее первого визита в январе 2006-го знал, что та боится собак, поскольку однажды ее укусил пес на ярмарке в Укермарке. Советник канцлера Кристоф Хойсген предупредил об этом российского коллегу Сергея Приходько. Тогда российская сторона уважила эту просьбу, хотя, как вспоминает экс-канцлер, «не без подлости», ведь в качестве особого подарка ей преподнесли большую плюшевую собаку с комментарием, что та не кусается.
«Столкнувшись со злой игрой, я сделала доброе лицо. Я передала животное Кристофу Хойсгену, которому пришлось носить его с собой целую вечность, прежде чем его забрали помощники», — вспоминает Меркель.
В Сочи же Конни присутствовала в зале во время фотографирования Путина с Меркель. «Я старалась игнорировать собаку, хотя она находилась достаточно близко. Выражение лица Путина я считала так, что ему нравится эта ситуация. Он просто хотел посмотреть, как человек реагирует в беде? Была ли это некая демонстрация силы? Я просто подумала: сохраняй спокойствие, сосредоточься на фотографах, это пройдет. А когда все закончилось, я не говорила об этом с Путиным, а, как часто делала в своей жизни, придерживалась английского аристократического правила: “никогда не объясняй, никогда не жалуйся”, — вспоминает экс-канцлер, добавив, что на саммите G8 в Хайлигендамме она сделала это снова, когда Владимир Путин заставил всех ждать.
На этом саммите Буш и Путин обсуждали американскую программу противоракетной обороны, и Меркель это активно приветствовала. Путин тогда предложил американцам отказаться от планов противоракетной обороны в Польше и Чехии и вместо этого работать с Россией, совместно использовать радиолокационную станцию в Азербайджане и развернуть противоракетную оборону в Турции, Ираке или в море. «Тогда он мог быть уверен, что система на самом деле направлена только против стран-изгоев, а не против России, и США могли обойтись без баз в Чехии и Польше. Джордж Буш заявил, что рассмотрит эти предложения», — отмечает Меркель, добавив, что спустя два года преемник Буша Барак Обама изменил всю программу и теперь ракеты-перехватчики морского базирования должны были заменить системы, запланированные для размещения в Польше, а план радиолокационной станции в Чехии был вовсе отменен.
Мемуары Ангелы Меркель вышли 26 ноября под названием «Свобода». Она написала их совместно со своим политическим советником Беатой Бауманн. Книга поделена на пять больших глав и, по словам автора, описывает две части ее жизни — 35 лет под диктатурой в ГДР и 35 лет в демократической ФРГ. Как отмечает в прологе Меркель, события 24 февраля 2022 года не могли остаться без внимания в этой книге, поскольку действия России «пошатнули европейский мирный порядок, основанный после Второй мировой войны». Тем не менее, по ее словам, «эта книга не о России и Украине», а скорее об истории ее двух жизней, и вторую часть «невозможно понять без первой».