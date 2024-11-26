Юрий Слюсарь встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Юрий Слюсарь прибыл в патриаршую резиденцию в Москве вместе с главой Донской митрополии, митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием сегодня.
«Регион всегда занимал значительное место в жизни страны, а в сегодняшней ситуации это действительно прифронтовой регион, опорный регион, регион, который стоит на переднем крае всех значимых событий. Это, конечно, для меня большая ответственность и большая работа», — сказал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора поблагодарил Святейшего Патриарха за высокую церковную награду — орден Сергия Радонежского II степени. Юрий Слюсарь был удостоен его в связи с 50-летием со дня рождения.
«Ростовская область занимает особое место в жизни Русской православной церкви. Это место, где живут благочестивые православные люди, опора Русской церкви. Всякий раз, когда есть возможность познакомиться с жизнью области — как со светской стороной, так и с церковной, — я непременно это делаю, осознавая важность информации о том, что происходит в этом совершенно особом крае России, который действительно играет очень важную роль для всего нашего народа — в экономическом, культурном, духовном отношении», — отметил глава РПЦ.