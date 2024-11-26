Юрий Слюсарь встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

«Ростовская область занимает особое место в жизни Русской православной церкви. Это место, где живут благочестивые православные люди, опора Русской церкви. Всякий раз, когда есть возможность познакомиться с жизнью области — как со светской стороной, так и с церковной, — я непременно это делаю, осознавая важность информации о том, что происходит в этом совершенно особом крае России, который действительно играет очень важную роль для всего нашего народа — в экономическом, культурном, духовном отношении», — отметил глава РПЦ.