Заммнистра предпринимательства Воронежской области стала Светлана Степанцова

Светлана Степанцова в 2010 году окончила Воронежский государственный технический университет. С 2019 года была замруководителя департамента (ныне — министерства) архитектуры и градостроительства региона — начальником отдела градостроительной деятельности. Затем возглавляла отдел градостроительной деятельности в областном учреждении «Институт развития агломерации Нижегородской области».