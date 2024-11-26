Заммнистра предпринимательства Воронежской области стала Светлана Степанцова

Светлана Степанцова в 2010 году окончила Воронежский государственный технический университет. С 2019 года была замруководителя департамента (ныне — министерства) архитектуры и градостроительства региона — начальником отдела градостроительной деятельности. Затем возглавляла отдел градостроительной деятельности в областном учреждении «Институт развития агломерации Нижегородской области».
На нынешнем посту Светлана Степанцова сменила Александра Кукина. Он покинул должность в конце августа — через три дня после увольнения Сергея Корчевникова с поста министра предпринимательства.
С 21 августа ведомством руководит экс-глава Семилукского района Воронежской области Геннадий Швырков. Главой райадминистрации в октябре стал бывший руководитель областного департамента (ныне — министерство) ЖКХ и энергетики Максим Зацепин.