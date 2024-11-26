Путин посетит Минск 6 декабря

По его словам, в декабре текущего года у главы российского государства активная повестка дня, которая носит внешнеполитический характер.
«Шестого декабря в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства».
Юрий Ушаков обратил внимание, что очередное заседание ВГС будет приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в рамках заседания Высшего госсовета в белорусской столице будет подписан целый ряд важных документов.
При этом он уточнил, что планируется подписание Концепции безопасности Союзного государства, а также межгосударственного договора о гарантиях безопасности.
«Это наиболее актуальные документы с точки зрения обеспечения законных интересов наших государств и Союзного государства», — констатировал российский министр.