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Путин посетит Минск 6 декабря

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин 6 декабря примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Sputnik.by

По его словам, в декабре текущего года у главы российского государства активная повестка дня, которая носит внешнеполитический характер.

«Шестого декабря в Минске состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства».

рассказал помощник российского лидера.

Юрий Ушаков обратил внимание, что очередное заседание ВГС будет приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в рамках заседания Высшего госсовета в белорусской столице будет подписан целый ряд важных документов.

При этом он уточнил, что планируется подписание Концепции безопасности Союзного государства, а также межгосударственного договора о гарантиях безопасности.

«Это наиболее актуальные документы с точки зрения обеспечения законных интересов наших государств и Союзного государства», — констатировал российский министр.

Путин Владимир