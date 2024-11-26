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Лукашенко в Пакистане подарил два трактора BELARUS, меч и слуцкий пояс

Лукашенко вручил премьеру Пакистана сертификат на два трактора BELARUS.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время официального визита в Пакистан подарил два трактора BELARUS, сообщила пресс-служба президента.

В частности, на официальных переговорах белорусского президента и премьер-министра Пакистана 26 ноября в Исламабаде состоялось подписание совместного заявления. После чего Лукашенко вручил Шарифу сертификат на два трактора BELARUS-1025.3. Белорусскую сельхозтехнику безвозмездно передадут пакистанской компании Heavy Industries Taxila.

Лукашенко подарил меч и слуцкий пояс лидеру Пакистана. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

Кроме того, телеграм-канал «Пул Первого» сообщил и о других подарках белорусского лидера. На фото с официальной встречи такие подарки: шкатулка со слуцким поясом и официальным сертификатом к нему, а также меч, ножны которого инкрустированы белорусским гербом.

Еще Лукашенко и Шариф сделали заявление об украинском конфликте.

Ранее президент выразил соболезнования родным и близким журналиста Крята.

Тем временем Минфин сказал о повышении выплат в одной из бюджетных сфер за счет госдолга.