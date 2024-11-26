Лукашенко в Пакистане подарил два трактора BELARUS, меч и слуцкий пояс

Кроме того, телеграм-канал «Пул Первого» сообщил и о других подарках белорусского лидера. На фото с официальной встречи такие подарки: шкатулка со слуцким поясом и официальным сертификатом к нему, а также меч, ножны которого инкрустированы белорусским гербом.