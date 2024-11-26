Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков

«Ожидается, что будут обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня с учетом роста угроз стабильности в зоне ответственности организации и прилегающих районах, а также задач по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии», — сказал Ушаков.