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Лидеры ОДКБ обсудят безопасность в Евразии, заявил Ушаков

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ на очередной сессии Совета коллективной безопасности в Казахстане обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник.

«Ожидается, что будут обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня с учетом роста угроз стабильности в зоне ответственности организации и прилегающих районах, а также задач по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии», — сказал Ушаков.

Также планируется, что в ходе саммита будут подведены итоги проделанной за межсессионный период совместной работы, намечены приоритетные направления дальнейшего развития ОДКБ.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября в Казахстане примет участие в сессии СКБ ОДКБ, она пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Путин Владимир