В Свердловскую область приехали делегации стран-членов БРИКС

«Их ждет обширная деловая и культурная программы. Ключевое событие — заключительное заседание шерп и су-шерп стран БРИКС в рамках российского председательства», — говорится в сообщении.
Делегации уже посетили Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. В нем они освоили технику изготовления браслетов из натуральных уральских камней.
УралПолитRu напоминает, что на прошлой неделе с рабочим визитом Свердловскую область прибыл заместитель Владимира Путина в Совете безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он посещал региональные предприятия оборонно-промышленного комплекса.