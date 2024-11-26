Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловскую область приехали делегации стран-членов БРИКС

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 ноября, УралПолит.Ru. В регион с рабочим визитом прибыли делегации России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии, ЮАР, Китая. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Их ждет обширная деловая и культурная программы. Ключевое событие — заключительное заседание шерп и су-шерп стран БРИКС в рамках российского председательства», — говорится в сообщении.

Делегации уже посетили Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. В нем они освоили технику изготовления браслетов из натуральных уральских камней.

УралПолитRu напоминает, что на прошлой неделе с рабочим визитом Свердловскую область прибыл заместитель Владимира Путина в Совете безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он посещал региональные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

БРИКС