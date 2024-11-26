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Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Казахстаном

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Доля национальных валют во взаиморасчетах России и Казахстана сегодня составляет почти 90%, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«В прошлом году товарооборот между Россией и Казахстаном побил новый рекорд и вплотную приблизился к 30 миллиардам долларов. Причем доля национальных валют во взаиморасчетах составляет почти 90%», — сказал Ушаков журналистам в преддверии визита главы российского государства в Казахстан.

Он указал и на то, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в Казахстан, общий объем накопленных российских капиталовложений составляет около 13 миллиардов долларов.

«В республике действуют более 23 тысяч деловых структур с российским капиталом, с российским участием. И реализуются более 60 крупных совместных проектов во всех ключевых отраслях казахстанской экономики», — добавил представитель Кремля.

Путин 27—28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, примет участие в очередной сессии ОДКБ в Астане.

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