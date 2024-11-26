Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан

«Сам факт государственного визита подчеркивает успешность развития наших двусторонних отношений», — сказал Ушаков журналистам в преддверии государственного визита Путина в Казахстан.
Путин
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сам факт готовящегося государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан подчеркивает успешность развития двусторонних отношений, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Сам факт государственного визита подчеркивает успешность развития наших двусторонних отношений», — сказал Ушаков журналистам в преддверии государственного визита Путина в Казахстан.
Путин