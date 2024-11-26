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Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сам факт готовящегося государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан подчеркивает успешность развития двусторонних отношений, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Сам факт государственного визита подчеркивает успешность развития наших двусторонних отношений», — сказал Ушаков журналистам в преддверии государственного визита Путина в Казахстан.

Путин 27—28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане Путин также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин Владимир