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Ушаков рассказал о торговле России и Казахстана

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Казахстана за 9 месяцев 2024 года составил $20,6 миллиарда, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«В 2023 году взаимная торговля выросла до рекордных 28,4 миллиарда долларов. За девять месяцев текущего года этот показатель составил 20,6 миллиарда долларов», — сказал Ушаков.

Он отметил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в Казахстан.

«Общий объем накопленных российских капиталовложений составляет около 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским капиталом, с российским участием. Реализуется более 60 крупных совместных проектов во всех ключевых отраслях казахстанской экономики», — добавил Ушаков.

экономика
торговля