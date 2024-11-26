Ушаков рассказал о торговле России и Казахстана

«Общий объем накопленных российских капиталовложений составляет около 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским капиталом, с российским участием. Реализуется более 60 крупных совместных проектов во всех ключевых отраслях казахстанской экономики», — добавил Ушаков.