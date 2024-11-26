Путин и Токаев подпишут протокол о поставках нефти в Казахстан

«Могу сообщить, что будет подписан протокол о продлении действия и внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года», — сказал Ушаков журналистам.