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Путин и Токаев подпишут протокол о поставках нефти в Казахстан

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Астане подпишут протокол о продлении соглашения о поставках нефти в Казахстан, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

Путин посетит Астану с визитом 27—28 ноября.

«Могу сообщить, что будет подписан протокол о продлении действия и внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года», — сказал Ушаков журналистам.

По его словам, в российскую делегацию помимо представителей правительства РФ будут входить и главы российских компаний, в частности, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, глава ВТБ Андрей Костин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Они, по словам Ушакова, будут принимать участие в переговорах лидеров в расширенном составе.

Путин Владимир
экономика
энергетика
нефть