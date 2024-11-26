Путин и Токаев подпишут протокол о поставках нефти в Казахстан

Путин посетит Астану с визитом
«Могу сообщить, что будет подписан протокол о продлении действия и внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года», — сказал Ушаков журналистам.
По его словам, в российскую делегацию помимо представителей правительства РФ будут входить и главы российских компаний, в частности, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, глава ВТБ Андрей Костин, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Они, по словам Ушакова, будут принимать участие в переговорах лидеров в расширенном составе.