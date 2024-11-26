«Сотрудничество развивается ни шатко ни валко». Лукашенко сказал, без чего белорусские министры не уедут из Пакистана

В частности, во время переговоров в Исламабаде Александр Лукашенко поблагодарил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, взявшего на контроль поставки белорусской техники. Белорусский лидер отметил, что Беларусь может поставить Пакистану необходимые объемы продуктов питания, в том числе детского. Кроме того, Лукашенко одобрил то, что стороны договорились о том, что после официальной части встречи в широком составе министры обеих стран договорятся о конкретных действиях.