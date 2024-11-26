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«Сотрудничество развивается ни шатко ни валко». Лукашенко сказал, без чего белорусские министры не уедут из Пакистана

Лукашенко сказал без чего ни один белорусский министр не уедет из Пакистана.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал без чего не должен уехать ни один белорусский министр из Пакистана, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, во время переговоров в Исламабаде Александр Лукашенко поблагодарил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, взявшего на контроль поставки белорусской техники. Белорусский лидер отметил, что Беларусь может поставить Пакистану необходимые объемы продуктов питания, в том числе детского. Кроме того, Лукашенко одобрил то, что стороны договорились о том, что после официальной части встречи в широком составе министры обеих стран договорятся о конкретных действиях.

— Допустим, министр промышленности может договориться с вашим министром промышленности о дальнейших действиях, — прокомментировал глава республики.

Отдельно Александр Лукашенко дал поручение министру иностранных дел Максиму Рыженкову проконтролировать данную работу. Но еще белорусский лидер сказал выработать предложения от белорусской стороны, внеся их на рассмотрение. А затем президент сказал, без чего ни одному белорусскому министру нельзя уезжать из Пакистана.

— Прошу, чтобы ни один министр, который находится в моей делегации, если не с портфелем интересных вопросов в Беларусь уехал, то хотя бы один-два вопроса увез для решения из Пакистана, — подчеркнул глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что для министров не может быть никаких туристических поездок, а напротив необходимы стране практические шаги. Министрам он сказал провести результативные встречи.

— Лицом к лицу договаривайтесь сегодня, встречайтесь, нужно — завтра встречайтесь, сколько нужно встречайтесь, но договоритесь, — заключил президент.

Лукашенко здесь же указал на то, что Беларусью и Пакистаном выстроены блестящие политические отношения, однако в плане торгово-экономического сотрудничества, невзирая на потребность стран друг в друге, продвижение идет ни шатко ни валко.

— Нам очень интересно ваше предложение по транспортному коридору, особенно сейчас. Мы услышали вас по поводу безвиза. Министр иностранных дел знает очень хорошо нашу политику. Думаю, что и здесь особых у нас проблем не будет, — резюмировал Александр Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент в Пакистане подарил два трактора BELARUS, меч и слуцкий пояс.

Еще Лукашенко и Шариф сделали заявление об украинском конфликте.

Ранее президент выразил соболезнования родным и близким журналиста Крята.