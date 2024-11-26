«Сотрудничество развивается ни шатко ни валко». Лукашенко сказал, без чего белорусские министры не уедут из Пакистана

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал без чего не должен уехать ни один белорусский министр из Пакистана, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, во время переговоров в Исламабаде Александр Лукашенко поблагодарил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, взявшего на контроль поставки белорусской техники. Белорусский лидер отметил, что Беларусь может поставить Пакистану необходимые объемы продуктов питания, в том числе детского. Кроме того, Лукашенко одобрил то, что стороны договорились о том, что после официальной части встречи в широком составе министры обеих стран договорятся о конкретных действиях.
— Допустим, министр промышленности может договориться с вашим министром промышленности о дальнейших действиях, — прокомментировал глава республики.
Отдельно Александр Лукашенко дал поручение министру иностранных дел Максиму Рыженкову проконтролировать данную работу. Но еще белорусский лидер сказал выработать предложения от белорусской стороны, внеся их на рассмотрение. А затем президент сказал, без чего ни одному белорусскому министру нельзя уезжать из Пакистана.
— Прошу, чтобы ни один министр, который находится в моей делегации, если не с портфелем интересных вопросов в Беларусь уехал, то хотя бы один-два вопроса увез для решения из Пакистана, — подчеркнул глава республики.
Лукашенко подчеркнул, что для министров не может быть никаких туристических поездок, а напротив необходимы стране практические шаги. Министрам он сказал провести результативные встречи.
— Лицом к лицу договаривайтесь сегодня, встречайтесь, нужно — завтра встречайтесь, сколько нужно встречайтесь, но договоритесь, — заключил президент.
Лукашенко здесь же указал на то, что Беларусью и Пакистаном выстроены блестящие политические отношения, однако в плане торгово-экономического сотрудничества, невзирая на потребность стран друг в друге, продвижение идет ни шатко ни валко.
— Нам очень интересно ваше предложение по транспортному коридору, особенно сейчас. Мы услышали вас по поводу безвиза. Министр иностранных дел знает очень хорошо нашу политику. Думаю, что и здесь особых у нас проблем не будет, — резюмировал Александр Лукашенко.
Кроме того, белорусский президент в Пакистане подарил два трактора BELARUS, меч и слуцкий пояс.
Еще Лукашенко и Шариф сделали заявление об украинском конфликте.
Ранее президент выразил соболезнования родным и близким журналиста Крята.